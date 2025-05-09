Шпионы Орбана: как скандал с агентами Будапешта в Украине скажется на отношениях с Венгрией

Впервые за всю историю независимости СБУ разоблачила шпионскую сеть военной разведки Венгрии в Закарпатье. Эксперты считают, что Будапешт больше не скрывает своих интересов — Фокус выяснил о чем именно идет речь.

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В пятницу, 9 мая Служба безопасности Украины сообщила о первом в истории разоблачении агентурной сети военной разведки Венгрии, которая действовала на территории Закарпатской области.

По данным следствия, основной задачей сети было изучение военной инфраструктуры Закарпатья, в частности выявление слабых мест в системах наземной и противовоздушной обороны. Кроме того, агенты исследовали общественно-политическую ситуацию в регионе, в частности настроения населения относительно возможного прибытия венгерских военных.

"Задачей агентов был сбор информации о военной защищенности Закарпатской области, а также изучение сценариев поведения жителей, если на территорию региона зайдут венгерские войска", — отметили в СБУ.

Правоохранители задержали двух ключевых участников сети. Первый — 40-летний житель Береговского района, бывший военный, которого венгерские спецслужбы завербовали еще в 2021 году и перевели в "режим ожидания". Второй агент — бывшая военнослужащая Сил обороны Украины, которая уволилась из воинской части в 2025 году. Ее задача заключалась в сборе данных об авиационной технике, в частности самолетах и вертолетах, а также о системах обороны воинской части, где она ранее служила.

Куратором сети, по информации СБУ, был кадровый сотрудник венгерской военной разведки, личность которого уже установлена.

"Куратором обоих фигурантов был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии, чья личность идентифицирована Службой безопасности", — сообщили в пресс-службе.

Венгерская разведка в Украине: как долго работает и что делает

По словам бывшего сотрудника СБУ Ивана Ступака, Венгрия уже около 20 лет ведет деструктивную деятельность против Украины. Ранее эта деятельность была менее заметной, а Украина сознательно избегала обострения отношений из-за статуса Венгрии как члена ЕС и НАТО. Однако последние 3,5 года Венгрия действует открыто, и Ступак прогнозирует дальнейшее ухудшение двусторонних отношений.

Особое внимание эксперт уделяет недавнему задержанию венгерских шпионов в Украине, которое он называет "феноменальным" — потому что раньше венгерских шпионов не задерживали не потому, что их не было, из-за того, что не хотели портить отношения с Венгрией.

По его словам, операция СБУ стала возможной благодаря политическому решению на самом высоком уровне. В частности без личной санкции со стороны президента Украины, это бы не произошло. Ступак высоко оценивает работу СБУ, называя ее "шедевральной" из-за сложности задачи, в частности из-за языкового барьера.

"Эти ребята общались на венгерском языке. Венгерский язык считается одним из самых сложных в мире. Очень сложно найти, выявить этого шпиона, переводить радиоперехваты, телефонные переговоры", — объясняет Фокусу эксперт.

Он также указывает на проблему поиска надежных переводчиков в тесно связанной венгерской общине Закарпатья. Также Ступак прогнозирует, что будут дальнейшие задержания венгерский шпионов. В частности среди венгерских культурных центров в Украине, которые являются часто прикрытием для разведывательной деятельности.

Венгерские шпионы в Украине: каковы их цели

Экс-представитель СБУ предполагает, что Венгрия могла собирать разведывательные данные для передачи России.

"Собирать разведданные для передачи россиянам, я думаю, это можно было бы, обменивалось бы информацией, что там в Закарпатье, какие предприятия работают, где ремонтные базы украинской техники", — считает Ступак.

Кроме того, Венгрия могла способствовать дестабилизации региона.

"Они могли не участвовать в аннексии Закарпатья, а вот взорвать изнутри, чтобы там начались какие-то массовые беспорядки", — добавляет эксперт.

Как задержание шпионов повлияет на отношения Украины и Венгрии

Политический эксперт Олег Постернак, считает, что это задержание никоим образом уже не ухудшит украино-венгерские отношения, потому что они и так довольно плохие.

"Сейчас Венгрия занимает довольно жесткую позицию. Дополнительное напряжение в отношениях создает и объявленный Орбаном опрос среди венгров относительно их отношения к вступлению Украины в ЕС", — говорит Фокусу политолог.

Постернак подчеркивает, что антиукраинская риторика является частью политической стратегии Виктора Орбана для сохранения популярности в Венгрии, особенно в сельской местности. По мнению эксперта, Орбан сейчас теряет политический рейтинг в собственной стране, поэтому пытается путем противостояния с Украиной повысить рейтинг.

При этом он отмечает, что Украина сделала значительные шаги для улучшения отношений с Венгрией. В частности, политолог вспоминает визит Виктора Орбана, встречи Андрея Ермака с венгерскими представителями и изменения в украинском законодательстве для учета венгерских требований. Однако, по его словам, позиция Венгрии остается агрессивной. В то же время политолог надеется на улучшение отношений, в частности благодаря решению Верховной Рады о сохранении венгерского языка в образовательном процессе.

Ключевым моментом, по мнению Постернака, станет позиция Венгрии относительно продолжения санкций против России и поддержки переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"Надеюсь, что это будет очень заметно в конце мая-июня, когда увидим, будет ли Венгрия право вето использовать против дальнейшего продления российских санкций", — добавляет он.

В то же время политолог признает, что внешняя политика Венгрии зависит от влияния Брюсселя, Москвы и Вашингтона. Венгрия сейчас очень сильно зависит от дешевых энергоносителей из России, чем активно пользуется Москва для лоббирования своих интересов в ЕС. Также премьер-министр Венгрии очень сильно оглядывается на политику Вашингтона и лично Дональда Трампа, с которым имеет дружеские отношения.

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