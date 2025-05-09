Кто не приехал на парад 9 мая в Москву: почему Эрдоган, Орбан и Моди игнорировали Путина

Дональд Трамп заявил, что Россия не была таким решающим фактором, как США в победе над фашизмом во время Второй мировой войны. Официальный Вашингтон не представлен вообще на параде в Москве 9 мая. Лидеры каких еще стран и почему отвергли приглашение Путина, выяснял Фокус.

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Президент США заявляет, что Соединенные Штаты были "доминирующей силой" в победе над фашизмом во Второй мировой войне. "У России большой день 9 мая. Кстати, они потеряли миллионы людей, но не сыграли такого решающего фактора, как мы. Мы победили в войне, победили с помощью других", — сказал Трамп, который на днях подписал прокламацию, объявившую 8 мая Днем победы во Второй мировой войне. По словам главы Белого дома, без жертв солдат США "исход войны мог бы быть совсем другим".

Недавно некоторые так называемые либеральные росСМИ сообщали, что на парад в Москву 9 мая может прибыть госсекретарь США Марко Рубио. Между тем в результате Соединенные Штаты проигнорировали торжественные мероприятия в российской столице.

Для РФ парад 9 мая — это демонстрация ее веса в мире Для РФ парад 9 мая — это демонстрация ее веса в мире Для РФ парад 9 мая — это демонстрация ее веса в мире Для РФ парад 9 мая — это демонстрация ее веса в мире Для РФ парад 9 мая — это демонстрация ее веса в мире

Почему Эрдоган и Орбан проигнорировали торжества Путина 9 мая

Президент Сербии Вучич, а также премьер Словакии Фицо — единственные евролидеры, прибывшие в российскую столицу. Даже Виктор Орбан — последовательный союзник Москвы в ЕС — не приехал на парад Путина. Как отметили в канцелярии венгерского премьера, "такой визит даже не обсуждался", поскольку для "венгерского народа окончание Второй мировой войны имело несколько иное значение, чем для других государств". Можно предположить, что за этой дипломатической формулировкой скрывается тот факт, что во время Второй мировой Венгрия воевала на стороне нацистской Германии.

Некоторые эксперты, между тем, считают, что геополитическая осторожность ранее гиперактивного на международной арене Орбана продиктована внутриполитической погодой, в частности парламентскими выборами-2026, от результата которых напрямую зависит его дальнейшая премьерская судьба.

Кроме Венгрии проигнорировали парад в Москве и немало не европейских государств. В частности, без объяснения причин не приехал в РФ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который довольно часто контактирует с Путиным и, более того, называет его своим другом.

Показательно, что за несколько дней до парада на Красной площади господин Эрдоган провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, по итогам которого поддержал видение американского президента по урегулированию российско-украинской войны. Учитывая то, что президент США заявил о намерении привлечь турецкого коллегу к мирно-переговорному процессу в качестве посредника, Эрдоган, очевидно, решил не ехать на парад Путина с тем, чтобы хотя бы формально сохранять позицию "над схваткой" в контексте будущей посреднической роли.

Посредники из Саудовской Аравии также не приехали

Кстати, если говорить о посредниках, то следует вспомнить страны Персидского залива, в частности ОАЭ и Саудовскую Аравию. Эти два влиятельных государства, которые последовательно и достаточно эффективно играют роль посредников в обменах пленными между Украиной и РФ, также не представлены своими лидерами на параде в Москве. И в такой их позиции тоже прослеживается "рука Трампа". Почему? В Белом доме официально подтвердили визит 13-16 мая в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ президента Трампа.

При этом сам Трамп на днях во время общения с журналистами в Белом доме, говоря о своем ближневосточном турне, анонсировал "историческое объявление". Агентство Associated Press предполагает, что Трамп планирует переименовать Персидский залив в "Аравийский залив". Эту идею горячо поддерживают ОАЭ, Саудовская Аравия и другие страны региона, поэтому вполне вероятно они, в ожидании "подарка" от Трампа, решили не ехать в Москву, действиями которой президент США в последнее время выражал публичное недовольство.

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Вероятное переименование Персидского залива категорически не воспринимает Иран, но очевидно, что его отсутствие на параде Путина, прежде всего, связано с военной обстановкой. К слову, тот же Трамп 21 марта обратился к Конгрессу США с призывом атаковать Иран из-за угрозы национальной безопасности.

Именно из-за вопросов нацбезопасности, а конкретно — войны с Пакистаном — не поехал на торжества в Москву премьер Индии Нарендра Моди, отправив взамен в РФ представителей Минобороны.

Не приехала, как сообщают росСМИ, на парад половина лидеров стран БРИКС. Например, ЮАР, где, к слову, недавно побывал с визитом президент Зеленский, прислала министра обороны, Индонезия, которая в этом году присоединилась к БРИКСу, также ограничилась представительством профильного министра. Впрочем, самой большой загадкой, по мнению экспертов, осталась причина отсутствия на параде Путина лидера КНДР Ким Чен Ына.

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Ведущий эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус считает, что Ким Чен Ын не приехал в РФ, потому что просто не любит "общее собрание". "На мой взгляд, это внутриполитическое решение, что никто кроме него самого не должен представлять Пхеньян на параде в Москве, а он решил не теряться, как говорится, в толпе. Хотя отсутствие Северной Кореи — военного союзника РФ действительно является неожиданностью. Еще один "побратим" России — Иран также не был представлен на московском параде и, как по мне, здесь свою роль сыграла температура отношений между Москвой и Тегераном. Отношения РФ и США несколько наладились, а это очень не нравится Ирану, поскольку Соединенные Штаты стремились, чтобы Россия забрала у Ирана его наработки по ядерному вооружению. Иран, конечно, был против, но тот факт, что РФ здесь хотела помочь США чрезвычайно раздражает Тегеран", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

По его мнению, некоторые лидеры отвергли приглашение Путина на парад, поймав соответствующий сигнал Белого дома: "Дональд Трамп, объявив 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, послал четкий сигнал миру. От США в Москву вообще никто не прилетел, хотя поговаривали, что может быть на параде Путина Рубио. Также обращает на себя внимание отсутствие на самом высоком уровне Индии, хотя у этой страны есть "алиби" — война с Пакистаном. То есть, Моди действительно хотел прилететь в РФ, как "голубь мира", а вместо этого стал "орлом войны" внутри собственной страны. Кстати, представьте только себе, что было бы, если бы Индия и Пакистан приехали бы на этот парад... Ну, а если говорить о других значимых игроках, проигнорировавших приглашение Кремля, то следует вспомнить также страны Персидского залива, которые ожидают в гости Трампа. Я, кстати, не исключаю, что вскоре будет заявление США об изменении в официальных документах названия и вместо Персидского залива будет Арабское море или что-то вроде этого. Поэтому страны залива держат здесь нос по ветру — американскому".

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Комментируя отсутствие на параде в Москве президента Турции Эрдогана, эксперт отметил: "У Анкары, несмотря на напускную мишуру, далеко не лучшие отношения с Москвой. Кстати, когда я более года назад был в Турции и встречался с представителями тамошнего МИД, мне говорили, что, мол, у них с РФ есть свои отношения и это — реалии жизни. Но параллельно с этим бывший представитель Турции в НАТО во время встречи сказал мне, что у них есть две войны с РФ — Сирия и Ливия. То есть, несмотря на заявления о хороших отношениях, они воевали несколько лет назад и воюют на самом деле и сейчас. Ну, а мы не должны забывать о поставках нам турками в начале полномасштабного вторжения "Байрактаров". При этом, замечу, Турция не продает РФ ничего из своего вооружения, а это для нас очень важно".

В целом, тот факт, что многие ведущие мировые лидеры проигнорировали приглашение Путина на парад 9 мая Иван Ус объясняет тем, что для РФ парад — это демонстрация ее веса в мире. А поскольку де-факто этот вес не является таким, каким его пытается подать рос пропаганда, то многие мировые лидеры отказались от поездки в Москву, "чтобы не портить себе политический некролог".

Как повлиял Трамп на парад 9 мая

Логика тех лидеров, которые решили не ехать на парад в Москву 9 мая, заключается в их зависимости от третьих стран, считает политолог Олег Лесной. В частности, в разговоре с Фокусом эксперт подчеркнул: "У многих есть зависимость от Китая. Вообще, я считаю, что центровой фигурой путинского парада стал именно Си, с которым стремились встретиться все лидеры, прибывшие в Москву. А те союзники, которые не приехали, руководствовались разными мотивами. Некоторые государства считают Россию своим ситуативным партнером и не хотят лишний раз "светиться", портя свое геополитическое реноме".

Назвав парад 9 мая в российской столице демонстрацией единства РФ и КНР, политолог заметил: "Представить себе Рубио и Си у одного мавзолея надо сложно, поэтому США не делегировали на парад Путина никого. Таким образом, Штаты пока безуспешно пытаются отдалить Москву от Пекина. В то же время Иран проигнорировал парад в Москве, потому что ему сейчас не до постановочных спектаклей, как и Индии.

ЮАР, а также Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива не стали гостями парада на Красной площади ввиду позиции США, а также желания зафиксировать свою якобы нейтральную позицию в вопросе российско-украинской войны, констатирует Олег Лесной. Из-за своеобразного тандема с Трампом в вопросе мирного урегулирования, считает эксперт, не приехал в российскую столицу на торжества президент Турции, а ОАЭ и Катар, "засветившись" в посредничестве в обмене пленных и похищенных детей решили "не светиться" вместо этого на Красной площади.

В целом, убежден политолог, присутствие лидера той или иной страны 9 мая на параде в Москве является наглядным доказательством толерирования российско-украинской войны.