Война между Индией и Пакистаном: удастся ли урегулировать эскалацию

Индия и Пакистан за последнее десятилетие не вперые вступают в столкновения. За это время Индия пережила два крупных теракта, в результате которых Пакистан нанес ответные удары, и давно пыталась разработать эффективный ответ на использование Исламабадом трансграничного терроризма в качестве метода государственной политики,а ее ответные меры стали жестче.

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Об этом говорится в материале издания the Strategist "Индия и Пакистан должны справиться с эскалацией после нападения в Пахалгаме", который перевел Фокус.

Индия нанесла удар возмездия по пакистанским группировкам, ответственным за террористическую атаку в индийском Кашмире две недели назад.

Правительство Индии опубликовало заявление для прессы, в котором говорится о начале операции "Синдур" рано утром 7 мая. Операция направлена против инфраструктуры террористов в Пакистане и оккупированном Пакистаном Кашмире. По данным индийского правительства, удары были нанесены по девяти объектам террористов.

Правительство отметило, что оно действовало "целенаправленно, взвешенно и без эскалации", чтобы обеспечить контролируемость ударов. В заявлении также говорится, что Индия проявила "большую сдержанность в выборе целей и методов нанесения ударов" и не целилась по пакистанским военным объектам.

После нанесения ударов Индия проинформировала правительства США, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов и России.

Удары стали ответом на теракт в Пахальгаме (индийский Кашмир), в результате которого погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Предыдущие крупные теракты в Кашмире в 2016 и 2019 годах были направлены против индийских силовиков. Однако целями нападения в Пахальгаме были именно гражданские, что вызвало волну гнева в Индии и заставило правительство принять ответные меры.

Согласно первым сообщениям, теракт в Пахалгаме осуществила малоизвестная группировка "Кашмирский фронт сопротивления", которая, по мнению Индии, является прокси более известной террористической группировки "Лашкар-э-Тайба", поддерживаемой Пакистаном. Пока неясно, какая именно группировка несет ответственность, но то, что это была пакистанская группировка, пользующаяся широкой поддержкой пакистанских военных, не вызывает сомнений.

Индия и Пакистан вступают в подобные столкновения не впервые. За последнее десятилетие Индия пережила два крупных теракта, в результате которых Пакистан нанес ответные удары. Индия давно пыталась разработать эффективный ответ на использование Пакистаном трансграничного терроризма в качестве метода государственной политики. Такие атаки явно направлены на то, чтобы вывести Индию из равновесия, однако ответные меры Индии постепенно становятся все жестче.

Традиционно Индия не отвечает военными средствами. Террористическая атака на индийский парламент в Нью-Дели в декабре 2001 года привела к мобилизации вооруженных сил, но столкновений не произошло. В 2008 году индийское правительство исключило возможность военного ответа на террористическую атаку на Мумбаи. Однако теракт в Ури в сентябре 2016 года, когда в результате атаки на базу пехоты погибли 18 индийских солдат, заставил Индию изменить свой подход. Это нападение последовало за еще одной крупной террористической атакой в январе 2016 года на базу индийских ВВС в Патханкоте. После двух крупных нападений перед индийским руководством встала дилемма, и оно ответило так называемым "хирургическим ударом" – атакой спецназа на укрытия пакистанских террористов.

В 2019 году Индия пережила еще один крупный теракт в Пулваме, в результате которого погибли десятки сотрудников Центральной резервной полиции. Это свидетельствовало об эскалации ударов Пакистана, причем не только по масштабам, но и по риторике, учитывая смелое и открытое заявление базирующейся в Пакистане террористической группировки "Джаиш-э-Мухаммад" о том, что она осуществила эти удары. Обеспокоенная тем, что хирургические удары 2016 года не оказали должного сдерживающего эффекта, Индия пошла на эскалацию, нанеся авиаудары по базе террористов в пакистанском Балакоте. Это был первый случай атаки индийских боевых самолетов на пакистанскую территорию со времен индийско-пакистанской войны 1971 года.

Такой радикальный шаг свидетельствует, что Индия пришла к выводу об отсутствии должного воздействия невоенных мер на Пакистан. Ранее Индия отвечала на террористические атаки дипломатически, в том числе сворачиванием переговоров или ограничением дипломатического взаимодействия с Пакистаном. Кроме того, Нью-Дели обычно прибегал к международному дипломатическому давлению, чтобы сдержать Пакистан. Такие политические меры не смогли изменить политику Пакистана в отношении государственного терроризма. Отсутствие у Индии эффективных силовых вариантов действий привело к тому, что Пакистан опасно недооценил возможные ответные действия Индии.

Теперь, когда Индия нанесла ответные удары по Пакистану, существует большая вероятность того, что Пакистан предпримет хотя бы ограниченные ответные меры, чтобы удовлетворить свой внутренний электорат. Но крайне маловероятно, что обе стороны намеренно переведут нынешний кризис в затяжную серию столкновений.

Хотя оба государства являются ядерными державами, ядерное оружие вряд ли сыграет какую-либо непосредственную роль в этих столкновениях. Тем не менее, учитывая близость стран друг к другу, нельзя исключать динамику эскалации. Пакистан, скорее всего, попытается воспользоваться этим, используя эскалационные сценарии для оказания международного дипломатического давления на Индию. Это работало в предыдущих конфликтах, но в условиях глобального роста напряженности иностранные державы вряд ли будут так же заинтересованы в том, чтобы успокаивать обе стороны.

Об авторе

Раджесвари Пиллай Раджагопалан – старший научный сотрудник-резидент ASPI.