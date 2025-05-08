Війна між Індією та Пакистаном: чи вдасться врегулювати ескалацію

Індія і Пакистан за останнє десятиліття не вперше вступають у зіткнення. За цей час Індія пережила два великих теракти, внаслідок яких Пакистан завдав ударів у відповідь, і давно намагалася розробити ефективну відповідь на використання Ісламабадом транскордонного тероризму як методу державної політики, а її заходи у відповідь стали жорсткішими.

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Про це йдеться в матеріалі видання the Strategist "Індія і Пакистан повинні впоратися з ескалацією після нападу в Пахалгамі", який переклав Фокус.

Індія завдала удару відплати по пакистанських угрупованнях, відповідальних за терористичну атаку в індійському Кашмірі два тижні тому.

Уряд Індії опублікував заяву для преси, в якій ідеться про початок операції "Сіндур" рано вранці 7 травня. Операція спрямована проти інфраструктури терористів у Пакистані та окупованому Пакистаном Кашмірі. За даними індійського уряду, ударів було завдано по дев'яти об'єктах терористів.

Уряд зазначив, що він діяв "цілеспрямовано, виважено і без ескалації", щоб забезпечити контрольованість ударів. У заяві також ідеться про те, що Індія виявила "більшу стриманість у виборі цілей і методів нанесення ударів" і не цілилася по пакистанських військових об'єктах.

Після нанесення ударів Індія поінформувала уряди США, Великої Британії, Об'єднаних Арабських Еміратів і Росії.

Удари стали відповіддю на теракт у Пахальгамі (індійський Кашмір), унаслідок якого загинули 25 індійців і один громадянин Непалу. Попередні великі теракти в Кашмірі в 2016 і 2019 роках були спрямовані проти індійських силовиків. Однак цілями нападу в Пахальгамі були саме цивільні, що спричинило хвилю гніву в Індії та змусило уряд вжити заходів у відповідь.

Згідно з першими повідомленнями, теракт у Пахалгамі здійснило маловідоме угруповання "Кашмірський фронт опору", яке, на думку Індії, є проксі відомішого терористичного угруповання "Лашкар-е-Тайба", підтримуваного Пакистаном. Наразі незрозуміло, яке саме угруповання несе відповідальність, але те, що це було пакистанське угруповання, яке користується широкою підтримкою пакистанських військових, не викликає сумнівів.

Індія і Пакистан вступають у подібні зіткнення не вперше. За останнє десятиліття Індія пережила два великих теракти, внаслідок яких Пакистан завдав ударів у відповідь. Індія давно намагалася розробити ефективну відповідь на використання Пакистаном транскордонного тероризму як методу державної політики. Такі атаки явно спрямовані на те, щоб вивести Індію з рівноваги, однак заходи у відповідь Індії поступово стають дедалі жорсткішими.

Традиційно Індія не відповідає військовими засобами. Терористична атака на індійський парламент у Нью-Делі в грудні 2001 року призвела до мобілізації збройних сил, але сутичок не відбулося. У 2008 році індійський уряд виключив можливість військової відповіді на терористичну атаку на Мумбаї. Однак теракт в Урі у вересні 2016 року, коли внаслідок атаки на базу піхоти загинули 18 індійських солдатів, змусив Індію змінити свій підхід. Цей напад стався після ще однієї великої терористичної атаки в січні 2016 року на базу індійських ВПС у Патханкоті. Після двох великих нападів перед індійським керівництвом постала дилема, і воно відповіло так званим "хірургічним ударом" — атакою спецназу на укриття пакистанських терористів.

У 2019 році Індія пережила ще один великий теракт у Пулвамі, внаслідок якого загинули десятки співробітників Центральної резервної поліції. Це свідчило про ескалацію ударів Пакистану, причому не тільки за масштабами, а й за риторикою, з огляду на сміливу і відкриту заяву терористичного угруповання "Джаїш-е-Мухаммад", що базується в Пакистані, про те, що воно здійснило ці удари. Стурбована тим, що хірургічні удари 2016 року не мали належного стримувального ефекту, Індія пішла на ескалацію, завдавши авіаударів по базі терористів у пакистанському Балакоті. Це був перший випадок атаки індійських бойових літаків на пакистанську територію з часів індійсько-пакистанської війни 1971 року.

Такий радикальний крок свідчить, що Індія дійшла висновку про відсутність належного впливу невійськових заходів на Пакистан. Раніше Індія відповідала на терористичні атаки дипломатично, зокрема згортанням переговорів або обмеженням дипломатичної взаємодії з Пакистаном. Крім того, Нью-Делі зазвичай вдавався до міжнародного дипломатичного тиску, щоб стримати Пакистан. Такі політичні заходи не змогли змінити політику Пакистану щодо державного тероризму. Відсутність в Індії ефективних силових варіантів дій призвела до того, що Пакистан небезпечно недооцінив можливі дії у відповідь Індії.

Тепер, коли Індія завдала ударів у відповідь по Пакистану, існує велика ймовірність того, що Пакистан зробить хоча б обмежені заходи у відповідь, щоб задовольнити свій внутрішній електорат. Але вкрай малоймовірно, що обидві сторони навмисно переведуть нинішню кризу в затяжну серію зіткнень.

Хоча обидві держави є ядерними державами, ядерна зброя навряд чи зіграє якусь безпосередню роль у цих зіткненнях. Проте, з огляду на близькість країн одна до одної, не можна виключати динаміку ескалації. Пакистан, найімовірніше, спробує скористатися цим, використовуючи ескалаційні сценарії для здійснення міжнародного дипломатичного тиску на Індію. Це працювало в попередніх конфліктах, але в умовах глобального зростання напруженості іноземні держави навряд чи будуть так само зацікавлені в тому, щоб заспокоювати обидві сторони.

Про автора

Раджесварі Піллай Раджагопалан — старший науковий співробітник-резидент ASPI.