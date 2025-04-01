"Умный парень": Трамп похвалил Ким Чен Ына и заговорил о ядерном потенциале КНДР (видео)

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обратиться к Северной Корее "в какой-то момент" и повторил, что у него "очень хорошие отношения" с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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Об этом пишет Bloomberg.

"Есть коммуникация — я считаю, что это очень важно", — сказал Трамп журналистам, не указывая временные рамки.

Более того, американский лидер назвал Северную Корею "великой ядерной нацией", а Ким Чен Ына "умным парнем".

Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп объявил о приостановлении или сворачивании некоторых крупных военных учений США и Южной Кореи после начала личных переговоров с Ким Чен Ыном. Несмотря на то, что эти дискуссии в конце концов провалились, Трамп проявил готовность возобновить переговоры во время второй каденции.

Как пишет Bloomberg, этот шаг, вероятно, вызовет беспокойство в Южной Корее, которая опасается, что это может подорвать интересы ее безопасности. Ранее Сеул преуменьшил слова Трампа, который назвал Пхеньян ядерной державой, заявив, что это не означает, что он принимает программу ядерного оружия Северной Кореи.

"У меня очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном — вам неприятно это слышать, но это очень важно", — сказал президент США.

Когда Трампа спросили о связи с Северной Кореей, он сказал, что "вероятно, когда-то что-то сделает".

Встречи Трампа и Ким Чен Ына

В 2018 году Дональд Трамп стал первым президентом США, который провел личные переговоры с Ким Чен Ыном в Сингапуре.

В 2019 году состоялись еще две встречи, однако они не дали конкретных результатов — стороны не смогли договориться об отказе КНДР от ядерного оружия в обмен на ослабление санкций.

Тогда они встретились в демилитаризованной зоне на границе Южной и Северной Корей. Встреча лидеров США и КНДР в этом месте произошла впервые в истории.

"Рад снова тебя видеть", — сказал Трамп Ким Чен Ыну в начале встречи.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встречались в 2019 году

После рукопожатия американский президент пересек демаркационную линию и оказался на территории КНДР. Трамп сделал несколько шагов, после чего оба лидера снова пожали друг другу руки и перешли на южную сторону демилитаризованной зоны, пишет BBC.

Напомним, в ночь на 1 апреля ВС РФ не атаковали Украину ударными дронами, однако в ЦПД призывают не искать каких-то знаков в этом.

Также Фокус писал о реакции Трампа на исчезновение американских солдат в Литве. Президент США предположил, что могло произойти с погибшими во время учений. По его словам, под тяжестью техники берег водоема мог обвалиться.