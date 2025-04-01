"Розумний хлопець": Трамп похвалив Кім Чен Ина та заговорив про ядерний потенціал КНДР (відео)

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує звернутися до Північної Кореї "в якийсь момент" і повторив, що у нього "дуже хороші стосунки" з лідером КНДР Кім Чен Ином.

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Про це пише Bloomberg.

"Є комунікація — я вважаю, що це дуже важливо", — сказав Трамп журналістам, не вказуючи часові рамки.

Ба більше, американський лідер назвав Північну Корею "великою ядерною нацією", а Кім Чен Ина "розумним хлопцем".

Під час свого першого президентського терміну Дональд Трамп оголосив про призупинення або згортання деяких великих військових навчань США та Південної Кореї після початку особистих переговорів з Кім Чен Ином. Попри те, що ці дискусії зрештою провалилися, Трамп виявив готовність відновити переговори під час другої каденції.

Як пише Bloomberg, цей крок, ймовірно, викличе занепокоєння в Південній Кореї, яка побоюється, що це може підірвати інтереси її безпеки. Раніше Сеул применшив слова Трампа, який назвав Пхеньян ядерною державою, заявивши, що це не означає, що він приймає програму ядерної зброї Північної Кореї.

"У мене дуже хороші стосунки з Кім Чен Ином — вам неприємно це чути, але це дуже важливо", — сказав президент США.

Коли Трампа запитали про зв’язок із Північною Кореєю, він сказав, що "ймовірно, колись щось зробить".

Зустрічі Трампа і Кім Чен Ина

У 2018 році Дональд Трамп став першим президентом США, який провів особисті переговори з Кім Чен Ином у Сінгапурі.

У 2019 році відбулися ще дві зустрічі, однак вони не дали конкретних результатів — сторони не змогли домовитися про відмову КНДР від ядерної зброї в обмін на послаблення санкцій.

Тоді вони зустрілися в демілітаризованій зоні на кордоні Південної і Північної Корей. Зустріч лідерів США і КНДР в цьому місці сталася вперше в історії.

"Радий знову тебе бачити", — сказав Трамп Кім Чен Ину на початку зустрічі.

Дональд Трамп і Кім Чен Ин зустрічалися у 2019 році

Після рукостискання американський президент перетнув демаркаційну лінію і опинився на території КНДР. Трамп зробив кілька кроків, після чого обидва лідери знову потиснули один одному руки і перейшли на південну сторону демілітаризованої зони, пише BBC.

Нагадаємо, у ніч на 1 квітня ЗС РФ не атакували Україну ударними дронами, проте в ЦПД закликають не шукати якихось знаків у цьому.

Також Фокус писав про реакцію Трампа на зникнення американських солдатів у Литві. Президент США припустив, що могло статися із загиблими під час навчань. З його слів, під вагою техніки берег водойми міг обвалитися.