У Литві знайшли тіла трьох солдатів США: Трамп озвучив версію, що з ними сталося

Під час планових військових навчань у Литві зникли четверо американців. Їхній бронетранспортер знайшли на дні болота, а згодом були виявлені й три тіла. Загадковий інцидент прокоментував президент США Дональд Трамп.

Related video

Його слова 1 квітня передали у CNN.

Трамп підтвердив, що знайшли тіла трьох з чотирьох зниклих військовослужбовців.

"Трьох уже немає з нами, а один, на жаль, ймовірно, належить до тієї ж категорії, але вони ще не заявили про це", — сказав він.

Пошуково-розшукові операції четвертого солдата тривають. Американці разом з машиною M88 Hercules зникли безвісти вранці 25 березня. Вони брали участь в тренувальній місії з технічного обслуговування.

Американський лідер припустив, що могло статися з загиблими під час навчань. З його слів, під вагою техніки берег водойми міг обвалитися.

"Це надзвичайно важкий транспортний засіб, і якщо вони трохи послизнулися, вони… мабуть, ось що сталося, і він перекинувся", — пояснив Трамп.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте підтвердив загибель чотирьох американських солдатів у Литві. Навчання проходили на полігоні імені генерала Сільвястраса Жукаускаса, розташованому неподалік кордону з Білоруссю.

31 березня у Міноборони Литви повідомили, що нарешті витягли з болота бронемашину. Невдовзі командування армії США підтвердило також виявлення трьох тіл, особи загиблих не розголошують до оповіщення їхніх рідних.