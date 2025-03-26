Генсек НАТО підтвердив смерть чотирьох солдатів США на полігоні в Литві

Солдати на гусеничному військовому транспорті зникли на кордоні з Білоруссю. Тепер туди прямує міністр оборони Литви.

Related video

Міністр національної оборони Литви Довіле Шакалене вирушить на полігон у районі Швянченіс, недалеко від Пабраде, де тривають пошуки чотирьох солдатів США, зниклих безвісти під час навчань. Тим часом генсек НАТО Марк Рютте заявив без подробиць, що солдати загинули. Про це повідомляє BNS.

"Міністр вирушає на полігон, щоб проінспектувати перебіг пошуково-рятувальних операцій і проявити солідарність з американцями", — повідомив прессекретар міністра Ігнас Грінявічюс.

Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що американські солдати, які перебували в гусеничній бронемашині M88A2 (ARV), загинули, а саму машину знайшли в болоті, проте цю інформацію офіційно не підтверджено.

Однак Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що четверо американських солдатів, зниклих безвісти під час навчань у Литві у вівторок, загинули.

"Поки я виступав, з'явилася новина про загибель чотирьох американських солдатів унаслідок інциденту в Литві", — повідомив Рютте журналістам у Варшаві в середу ввечері, додавши, що жодних подробиць йому не відомо.

Що відомо про зникнення солдатів США в Литві

Про те, що американські солдати зникли неподалік від кордону з Білоруссю, повідомили вдень 25 березня. Це сталося під час навчань на полігоні імені генерала Сільвястраса Жукаускаса в Пабраде на сході Литви.

Навчання на полігоні Пабраде в Литві Фото: LRT

Для їхнього пошуку були задіяні литовські та іноземні військовослужбовці, а також гелікоптери Військово-повітряних сил і Державної прикордонної служби.

У середу було встановлено можливе місце події, триває пошуково-рятувальна операція.

Американські військові заявили, що всі зниклі солдати були з 1-ї бригади 3-ї піхотної дивізії і під час інциденту проводили планові тактичні навчання.

"Я хотів би особисто подякувати Збройним силам Литви і рятувальникам, які швидко прийшли нам на допомогу в наших пошукових операціях", — цитується в заяві генерал-лейтенант Чарльз Костанца, командувач V корпусом.

Нагадаємо, військові з Південної Кореї та США нещодавно розпочали військові навчання із захоплення підземних тунелів та об'єктів Північної Кореї.