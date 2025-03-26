Генсек НАТО подтвердил смерть четырех солдат США на полигоне в Литве

Солдаты на гусеничном военном транспорте исчезли на границе с Беларусью. Теперь туда направляется министр обороны Литвы.

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Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене отправится на полигон в районе Швенченис, недалеко от Пабраде, где ведутся поиски четырех солдат США, пропавших без вести во время учений. Тем временем генсек НАТО Марк Рютте заявил без подробностей, что солдаты погибли. Об этом сообщает BNS.

"Министр отправляется на полигон, чтобы проинспектировать ход поисково-спасательных операций и проявить солидарность с американцами", — сообщил пресс-секретарь министра Игнас Гринявичюс.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что американские солдаты, находившиеся в гусеничной бронемашине M88A2 (ARV), погибли, а сама машина была найдена в болоте, однако эта информация официально не подтверждена.

Однако Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что четверо американских солдат, пропавших без вести во время учений в Литве во вторник, погибли.

"Пока я выступал, появилась новость о гибели четырех американских солдат в результате инцидента в Литве", — сообщил Рютте журналистам в Варшаве в среду вечером, добавив, что никаких подробностей ему не известно.

Что известно о пропаже солдат США в Литве

О том, что американские солдаты исчезли неподалеку от границы с Беларусью, сообщили днем 25 марта. Это произошло во время учений на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде на востоке Литвы.

Учения на полигоне Пабраде в Литве Фото: LRT

Для их поиска были задействованы литовские и иностранные военнослужащие, а также вертолеты Военно-воздушных сил и Государственной пограничной службы.

В среду было установлено возможное место происшествия, ведется поисково-спасательная операция.

Американские военные заявили, что все пропавшие солдаты были из 1-й бригады 3-й пехотной дивизии и во время инцидента проводили плановые тактические учения.

"Я хотел бы лично поблагодарить Вооруженные силы Литвы и спасателей, которые быстро пришли нам на помощь в наших поисковых операциях", — цитируется в заявлении генерал-лейтенант Чарльз Костанца, командующий V корпусом.

Напомним, военные из Южной Кореи и США недавно начали военные учения по захвату подземных туннелей и объектов Северной Кореи.