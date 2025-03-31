Майже тиждень пошуків: у Литві з болота дістали бронеавтомобіль, в якому перебували солдати США

У Литві витягли з болота бронеавтомобіль США, який зник під час навчань майже тиждень тому. На момент зникнення у ньому перебували четверо американських солдатів.

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Про це повідомили у Міноборони Литви у соцмережі X.

"Після шести днів невпинних зусиль у Пабраде минулої ночі бронемашину нарешті витягли з болота", — йдеться у повідомленні.

У відомстві не повідомили, чи перебували зниклі солдати у бронемашині, а зауважили, що після завершення операції з вилучення бронетехніки з болота на місці продовжують роботу литовська військова поліція та американські слідчі.

"Ми залишатимемося терплячими та зосередженими, поки вони збиратимуть більше інформації про ситуацію", — написали на сторінці Міноборони Литві.

Нагадаємо, 25 березня під час навчань у Пабраде під час навчань недалеко від кордону Литви з Білоруссю зникли четверо солдатів США, які керували бронеавтомобілем M88. Наступного дня його виявили затопленим у водоймі. 26 березня генсек НАТО Марк Рютте заявив без подробиць, що солдати загинули. За словами міністра оборони Литви Довіле Шакалене, болото довелося осушити, оскільки бронетранспортер знайшли на глибині п'яти метрів. 27 березня у Міноборони Литви заявили, що "немає жодних доказів або інформації, що підтверджують будь-які жертви".