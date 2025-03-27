Солдати зникли: у Литві знайшли транспорт армії США, що потонув під час навчань, — CNN

Бронетранспортер M88, яким керували солдати, було виявлено на полігоні. Але пошуки самих солдатів ще тривають.

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Армія США в середу заявила, що пошуки чотирьох американських солдатів, які зникли безвісти під час навчань недалеко від кордону Литви з Білоруссю, тривають після того, як їхній бронетранспортер виявили затопленим у водоймі. Про це пише CNN.

Повідомляють, що солдати зникли безвісти на полігоні неподалік від міста Пабраде приблизно о 16:45 25 березня, ідеться в заяві Збройних сил Литви.

Пізніше в середу Армія США в Європі та Африці підтвердила, що бронетранспортер M88, яким керували солдати, був виявлений на полігоні.

Місце, де знайшли військовий транспорт американських солдатів Фото: LRT

"Транспортний засіб було виявлено затопленим у водоймі на полігоні після пошуків, проведених армією США, литовськими збройними силами та іншою литовською владою", — сказано в заяві, але бронетранспортер ще не дістали з болота.

За словами міністра оборони Литви Довіле Шакалене, болото довелося осушити, оскільки бронетранспортер знайшли на глибині п'яти метрів.

Станом на 27 березня "немає жодних доказів або інформації, що підтверджують будь-які жертви", йдеться в заяві Міністерства національної оборони Литви.

Уже відомо, що американські солдати були з 1-ї бригади 3-ї піхотної дивізії і під час інциденту проводили "планові тактичні навчання".

На запитання журналістів увечері 26 березня, чи був він проінформований про зниклих солдатів, президент США Дональд Трамп відповів: "Ні, не був".

Трамп заявив, що нічого не знає про зниклих солдатів

США зберігають свою присутність у Східній Європі та Балтійському регіоні з 2014 року в рамках операції під назвою "Атлантична рішучість" після вторгнення Росії в український Крим.

Литва, яка є членом НАТО і Європейського союзу, приймає сотні американських військовослужбовців, які розміщуються на ротаційній основі.

Військовий табір США під назвою Camp Herkus було створено в Пабраді в серпні 2021 року. Він обладнаний для розміщення до 700 солдатів або 1000 на короткостроковій основі, за даними Збройних сил Литви.

Нагадаємо, Фокус писав про інцидент на полігоні в Литві. Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що солдати армії США загинули, але офіційного підтвердження все ще немає.