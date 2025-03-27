Солдаты исчезли: в Литве нашли утонувший во время учений транспорт армии США, — CNN

Бронетранспортер M88, которым управляли солдаты, был обнаружен на полигоне. Но поиски самих солдат еще продолжаются.

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Армия США в среду заявила, что поиски четырех американских солдат, пропавших без вести во время учений недалеко от границы Литвы с Беларусью, продолжаются после того, как их бронетранспортер был обнаружен затопленным в водоеме. Об этом пишет CNN.

Сообщается, что солдаты пропали без вести на полигоне недалеко от города Пабраде примерно в 16:45 25 марта, говорится в заявлении Вооруженных сил Литвы.

Позднее в среду Армия США в Европе и Африке подтвердила, что бронетранспортер M88, которым управляли солдаты, был обнаружен на полигоне.

Место, где нашли военный транспорт американских солдат Фото: LRT

"Транспортное средство было обнаружено затопленным в водоеме на полигоне после поисков, проведенных армией США, литовскими вооруженными силами и другими литовскими властями", — сказано в заявлении, но бронетранспортер еще не достали из болота.

По словам министра обороны Литвы Довиле Шакалене, болото пришлось осушить, так как бронетранспортер нашли на глубине пяти метров.

По состоянию на 27 марта "нет никаких доказательств или информации, подтверждающих какие-либо жертвы", говорится в заявлении Министерства национальной обороны Литвы .

Уже известно, что американские солдаты были из 1-й бригады 3-й пехотной дивизии и во время инцидента проводили "плановые тактические учения".

На вопрос журналистов вечером 26 марта, был ли он проинформирован о пропавших солдатах, президент США Дональд Трамп ответил: "Нет, не был".

Трамп заявил, что ничего не знает о пропавших солдатах

США сохраняют свое присутствие в Восточной Европе и Балтийском регионе с 2014 года в рамках операции под названием "Атлантическая решимость" после вторжения России в украинский Крым.

Литва, являющаяся членом НАТО и Европейского союза, принимает сотни американских военнослужащих, которые размещаются на ротационной основе.

Военный лагерь США под названием Camp Herkus был создан в Пабраде в августе 2021 года. Он оборудован для размещения до 700 солдат или 1000 на краткосрочной основе, по данным Вооруженных сил Литвы.

Напомним, Фокус писал об инциденте на полигоне в Литве. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что солдаты армии США погибли, но официального подтверждения все еще нет.