Почти неделя поисков: в Литве из болота достали бронеавтомобиль, в котором находились солдаты США

В Литве вытащили из болота бронеавтомобиль США, который исчез во время учений почти неделю назад. На момент исчезновения в нем находились четверо американских солдат.

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Об этом сообщили в Минобороны Литвы в соцсети X.

"После шести дней неустанных усилий в Пабраде прошлой ночью бронемашину наконец вытащили из болота", — говорится в сообщении.

В ведомстве не сообщили, находились ли пропавшие солдаты в бронемашине, а отметили, что после завершения операции по извлечению бронетехники из болота на месте продолжают работу литовская военная полиция и американские следователи.

"Мы будем оставаться терпеливыми и сосредоточенными, пока они будут собирать больше информации о ситуации", — написали на странице Минобороны Литвы.

Напомним, 25 марта во время учений в Пабраде во время учений недалеко от границы Литвы с Беларусью исчезли четверо солдат США, которые управляли бронеавтомобилем M88. На следующий день его обнаружили затопленным в водоеме. 26 марта генсек НАТО Марк Рютте заявил без подробностей, что солдаты погибли. По словам министра обороны Литвы Довиле Шакалене, болото пришлось осушить, поскольку бронетранспортер нашли на глубине пяти метров. 27 марта в Минобороны Литвы заявили, что "нет никаких доказательств или информации, подтверждающих какие-либо жертвы".