У Литві знайшли тіла трьох зниклих американських військових: пошуки четвертого тривають (фото)

У Литві 31 березня знайшли мертвими трьох американських солдатів бойової групи 1-ї бронетанкової бригади 3-ї піхотної дивізії армії Сполучених Штатів Америки, які зникли на полігоні в Пабраде біля кордону з Білоруссю 6 днів тому. Пошуки четвертого зниклого військового ще тривають.

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Про виявлення тіл трьох загиблих американських солдатів повідомила пресслужба командування армії США у Європі та Африці.

Автомобіль зниклих американських військових у Литві витягали з водойми за допомогою важкої техніки Фото: Getty Images

Особи солдатів не розголошуються до оповіщення найближчих родичів. У пресслужбі командування пояснили, що американські військові зникли вранці 25 березня у своїй броньованій евакуаційній машині M88A2 Hercules, коли виконували місію з ремонту та буксування тактичного автомобіля.

На полігоні у Литві шукають зниклого американського солдата Фото: Getty Images

Повідомляється, що пошукову операцію проводять підрозділи армії США за підтримки збройних сил Литви та Польщі, правоохоронців, представників литовського уряду та цивільних агенцій.

Автомобіль M88A2 витягли з торф'яного болота вранці 31 березня.

"Пошуки не завершаться, доки всі не повернуться додому. Словами неможливо висловити нашу вдячність тим, хто продовжує працювати цілодобово під час цих значних зусиль з пошуку, а також ваше непохитне зобов'язання не заспокоюватися, доки всіх не буде знайдено", — сказав генерал-майор Крістофер Норрі, що командує 3-ю піхотною дивізією США.

У Литві продовжують пошуки четвертого зниклого американського солдата Фото: Getty Images

Американські солдати зникли в Литві: деталі

Повідомлення про зникнення американських солдатів у Литві на полігоні Сільвестраса Жукаускаса в Пабраде біля кордону з Білоруссю з'явилися 25 березня. Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Марк Рютте 26 березня підтвердив смерть чотирьох солдатів США, проте не повідомляв подробиць.

ЗМІ 27 березня повідомляли, що у Литві знайшли транспорт армії США, який потонув у водоймі на полігоні. Він занурився під воду на глибину близько 5 метрів.

У Міноборони Литви 31 березня повідомили, що з болота дістали бронеавтомобіль зниклих на полігоні американських військовослужбовців.