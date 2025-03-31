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В Литве нашли тела трех пропавших американских военных: поиски четвертого продолжаются (фото)

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Фото: Getty Images | Трех из четырех пропавших американских солдат нашли мертвыми в Литве

В Литве 31 марта нашли мертвыми трех американских солдат боевой группы 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии армии Соединенных Штатов Америки, которые исчезли на полигоне в Пабраде возле границы с Беларусью 6 дней назад. Поиски четвертого пропавшего военного еще продолжаются.

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Об обнаружении тел трех погибших американских солдат сообщила пресс-служба командования армии США в Европе и Африке.

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Автомобиль пропавших американских военных в Литве вытаскивали из водоема с помощью тяжелой техники
Фото: Getty Images

Личности солдат не разглашаются до оповещения ближайших родственников. В пресс-службе командования объяснили, что американские военные исчезли утром 25 марта в своей бронированной эвакуационной машине M88A2 Hercules, когда выполняли миссию по ремонту и буксировке тактического автомобиля.

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На полигоне в Литве ищут пропавшего американского солдата
Фото: Getty Images

Сообщается, что поисковую операцию проводят подразделения армии США при поддержке вооруженных сил Литвы и Польши, правоохранителей, представителей литовского правительства и гражданских агентств.

Автомобиль M88A2 вытащили из торфяного болота утром 31 марта.

"Поиски не завершатся, пока все не вернутся домой. Словами невозможно выразить нашу благодарность тем, кто продолжает работать круглосуточно во время этих значительных усилий по поиску, а также ваше непоколебимое обязательство не успокаиваться, пока все не будут найдены", — сказал генерал-майор Кристофер Норри, командующий 3-й пехотной дивизией США.

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В Литве продолжают поиски четвертого пропавшего американского солдата
Фото: Getty Images

Американские солдаты исчезли в Литве: детали

Сообщения об исчезновении американских солдат в Литве на полигоне Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде возле границы с Беларусью появились 25 марта. Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте 26 марта подтвердил смерть четырех солдат США, однако не сообщал подробностей.

СМИ 27 марта сообщали, что в Литве нашли транспорт армии США, который утонул в водоеме на полигоне. Он погрузился под воду на глубину около 5 метров.

В Минобороны Литвы 31 марта сообщили, что из болота достали бронеавтомобиль пропавших на полигоне американских военнослужащих.