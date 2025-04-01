В Литве нашли тела трех солдат США: Трамп озвучил версию, что с ними произошло
Во время плановых военных учений в Литве исчезли четверо американцев. Их бронетранспортер нашли на дне болота, а впоследствии были обнаружены и три тела. Загадочный инцидент прокомментировал президент США Дональд Трамп.
Его слова 1 апреля передали в CNN.
Трамп подтвердил, что нашли тела трех из четырех пропавших военнослужащих.
"Троих уже нет с нами, а один, к сожалению, вероятно, относится к той же категории, но они еще не заявили об этом", — сказал он.
Поисково-розыскные операции четвертого солдата продолжаются. Американцы вместе с машиной M88 Hercules пропали без вести утром 25 марта. Они участвовали в тренировочной миссии по техническому обслуживанию.
Американский лидер предположил, что могло произойти с погибшими во время учений. По его словам, под тяжестью техники берег водоема мог обвалиться.
"Это чрезвычайно тяжелое транспортное средство, и если они немного поскользнулись, они... видимо, вот что произошло, и он перевернулся", — пояснил Трамп.
Напомним, генсек НАТО Марк Рютте подтвердил гибель четырех американских солдат в Литве. Учения проходили на полигоне имени генерала Сильвястраса Жукаускаса, расположенном недалеко от границы с Беларусью.
31 марта в Минобороны Литвы сообщили, что наконец вытащили из болота бронемашину. Вскоре командование армии США подтвердило также обнаружение трех тел, личности погибших не разглашаются до оповещения их родных.