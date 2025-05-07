Трамп объявил, что в США теперь будут праздновать два Дня победы

Теперь в США будут отмечать 8 мая День победы во Второй мировой войне, а также День победы в Первой мировой войне – 11 ноября.

Related video

Об этом Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

"Многие наши союзники и друзья празднуют 8 мая как День победы, но мы сделали гораздо больше, чем любая другая страна, для достижения победного результата во Второй мировой войне. Этим я переименовываю 8 мая в День Победы во Второй мировой войне и 11 ноября в День Победы в Первой мировой войне", — сообщил Трамп.

Пост Дональда Трампа Фото: скриншот

Президент США считает, что несмотря на то, что "мы выиграли обе войны и никто не был рядом с нами по силе, храбрости или военному блеску", но "мы никогда ничего не празднуем — это потому, что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это делать!"

"Мы снова начнем праздновать наши победы!", — сообщил Дональд Трамп.

Традиционно, в последний понедельник мая в США отмечают День поминовения, вспоминая всех военнослужащих, погибших во всех войнах. Похожим американским праздником является День ветеранов, отмечаемый 11 ноября. Этот день посвящен всем ветеранам войн — как живым, так и умершим.

Вторая мировая война для США закончилась 2 сентября 1945 года, когда на борту линкора ВМФ США "Миссури" был подписан Акт о капитуляции Японии. Согласно открытым источникам, потери США во Второй мировой войне составили 418 тысяч человек.

В Первую мировую войну США вступили 6 апреля 1917 года. До этого они сохраняли нейтралитет. Потери составили 117 465 человек. 11 ноября 1918 года Германия подписала соглашение о перемирии.

Наибольшие потери во Второй мировой войне понесли страны (тогда республики), которые входили в СССР — 26,6 миллионов человек. Китай – потерял 13,5 миллионов, Германия — 6,48 миллионов, Польша — 6 миллионов, среди которых более половины – это жертвы Холокоста. Потери Японии составили — 3,76 миллиона человек.

Как отмечает Украинский институт национальной памяти, Украина сделала значительный вклад в победу над нацизмом и союзниками Германии. Ценой этого стали чрезвычайные потери украинцев и граждан Украины других национальностей в течение 1939-1945 годов. Самые тяжелые — демографические, которые оцениваются в 8-10 миллионов человек.

Напомним, ранее стало известно, что в Москву на 9 мая приедет китайский лидер Си Цзиньпин.