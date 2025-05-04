Будет предотвращать эскалацию напряженности: Си Цзиньпин едет в Москву на 4 дня

Глава КНР Си Цзиньпин несмотря на заявление президента Владимира Зеленского о том, что украинская сторона не гарантирует безопасность на территории РФ 9 мая, на следующей неделе совершит четырехдневный визит в Москву.

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Об этом пишет "Укринформ" на свой запрос от офиса спикера МИД КНР относительно того, планирует ли лидер Китая поездку в Москву 9 мая.

В опубликованном сегодня анонсе МИД КНР указано, что лидер страны 7 — 10 мая посетит Россию с государственным визитом и примет участие в торжествах в Москве по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Также в дипломатическом ведомстве отметили, что позиция Китая относительно "украинского кризиса" и дальше заключается в содействии мирным переговорам, прекращению огня и завершению войны.

"Главным приоритетом сегодня является предотвращение эскалации напряженности и все заинтересованные стороны должны достичь консенсуса и создать условия для достижения этой цели", — говорится в ответе.

Также в МИД Китая отметили, что значительное количество стран мира также по-своему играют конструктивную роль в политическом урегулировании "украинского кризиса".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский считает инициативу Владимира Путина по установлению перемирия в Украине на три дня с 7 по 9 мая "театральной постановкой".

4 мая президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл с визитом в Чехию, где он планирует провести встречу с президентом страны Петром Павелом.