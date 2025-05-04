Зеленский впервые за 2 года прибыл в Чехию: его визит держали в тайне

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл с визитом в Чехию, где он планирует провести встречу с президентом страны Петром Павелом.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Самолет, на борту которого находились президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена, приземлился в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела в воскресенье перед полуднем. Президента и первую леди лично встречал глава МИД Чехии Ян Липавский.

"Сегодня я поздравил в Рузине президента Зеленского, лидера свободного мира", — написал он.

В администрации президента Чехии подтвердили, что президент Петр Павел сегодня, 4 мая, во второй половине дня примет в Пражском граде президента Украины Владимира Зеленского и Елену Зеленскую.

Издание Seznam Spravy указывает, что этот визит Зеленского станет первым за два года и о нем ранее не объявлялось.

Напомним, что 1 мая президент Украины Владимир Зеленский назвал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане исторической. Одним из первых результатов этих переговоров является подписание соглашения о минералах.

Также сообщалось, что на встрече с Трампом в Риме президент Украины Зеленский сумел донести мысль, что украинцы хотят безусловного мира, в отличие от россиян. После этого среди украинских чиновников появилась надежда на настоящее прекращение огня.