Соглашение о недрах: Зеленский назвал встречу с Трампом исторической и анонсировал "другие результаты"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал встречу с главой Соединенных Штатов Америки в Ватикане исторической. Одним из первых результатов этих переговоров является подписание соглашения о минералах.

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Об этом он сообщил в своем обращении 1 мая. По словам украинского лидера, тогда получилась содержательная встреча руководителей обоих государств.

"Фактически сейчас мы имеем первый результат ватиканской встречи, который делает ее действительно исторической. Очень ждем и других результатов нашего разговора", — заявил глава государства.

По словам украинского лидера, соглашение значительно изменилось в процессе подготовки. Владимир Зеленский добавил, что теперь это действительно равноправное соглашение. Оно создает возможность не только для весомых инвестиций в Украину, но и существенной модернизации производств и юридических практик в стране.

Соглашением не предусматривается долг. По условиям договора создается Фонд восстановления, который будет инвестировать в Украину. Владимир Зеленский добавил, что подписанный документ будет направлен на ратификацию в Верховную Раду Украины.

Отметим, что встреча двух президентов состоялась в Ватикане во время похорон Папы Римского Франциска. По словам Дональда Трампа, Владимир Зеленский стал более заинтересованным в сделке по полезным ископаемым, а встреча была "прекрасной".

Соглашение о полезных ископаемых: что известно

Отметим, что соглашение о полезных ископаемых было подписано в ночь на 1 мая. Это подтвердила первая вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

Полный текст соглашения с США был обнародован Кабинетом министров Украины 1 мая. Однако, по словам народного депутата Ярослава Железняка, в нем не упоминаются гарантии безопасности для Украины.

В Белом доме ранее прокомментировали договор. Там назвали его совместным партнерством, от которого выиграет как американский, так и украинский народ.