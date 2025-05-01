Кабмин опубликовал полный текст соглашения с США: в чем преимущества и недостатки для Украины

Кабинет министров Украины опубликовал текст соглашения с США о недрах, которое украинская и американская стороны подписали в ночь на 1 мая по киевскому времени.

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Документ обнародован на официальном сайте Кабмина.

Согласно опубликованному тексту "Соглашения между Правительством Соединенных Штатов Америки и Правительством Украины о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления", украинская сторона сохранит за собой право определять участки в пределах своей территории, где будут проводиться поиск, разведка и добыча полезных ископаемых.

Речь идет о добыче: алюминия, сурьмы, мышьяка, барита, бериллия, висмута, церия, цезия, хрома, кобальта, меди, диспрозия, эрбия, европия, фтора, плавикового шпата, гадолиния, галлия, германия, золота, графита, гафния, гольмия, индия, иридия, лантана, лития, лютеция, магния, марганца, неодима, никеля, ниобия, палладия, платины, калия, празеодима, родия, рубидия, рутения, самария, скандия, тантала, теллура, тербия, тулия, олова, титана, вольфрама, урана, ванадия, итербия, иттрия, цинка, циркония, нефти, природного газа (в том числе сжиженного) и других минералов и углеводородных полезных ископаемых.

Кроме того, соглашение предусматривает:

содействие украинской стороны выполнению соглашения всеми государственными структурами, при этом США подтверждают, что уже приняли необходимые меры;

гарантии стабильных условий партнерства со стороны Украины;

создание совместного инвестиционного фонда восстановления (Украина будет направлять в него 50% роялти и других лицензионных платежей от новых лицензий на природные ресурсы, а вклад США может дополнительно увеличиваться благодаря предоставленной украинской армии военной помощи);

укрепление стратегического партнерства для восстановления и развития украинской территории после завершения войны;

от Украины ожидаются структурные, институциональные и технологические реформы, согласованные с демократическими ценностями, рыночными принципами и верховенством права;

партнерство Украины и США должно стать флагманом прозрачных инвестиций в ключевые отрасли украинской экономики;

согласованность с курсом Украины на интеграцию с Европейским Союзом;

все операции фонда будут свободны от льгот в Украине, а США освободят от налогов доходы от проектов, реализованных на украинской территории;

Украина обеспечивает свободную конвертацию гривны в доллары и перевод средств без задержек и дополнительных платежей;

все потенциальные инвесторы должны вести переговоры с фондом;

американская сторона фонда имеет приоритетное право на покупку добытых на территории Украины ресурсов.

В тексте отмечается, что соглашение вступит в силу после ратификации Верховной Радой Украины и будет действовать, пока обе стороны не согласятся его прекратить.

Соглашение о ресурсах: риски для Украины

Нардеп Ярослав Железняк отметил, что в тексте опубликованного им проекта отсутствуют упоминания о гарантиях безопасности для Украины. Также, по мнению парламентария, документ содержит риски:

потери Украиной части бюджетных доходов, поскольку половина доходов от новых лицензий на полезные ископаемые будет идти в фонд;

приоритетные права американской стороны на покупку природных ресурсов ограничат контроль Украины над собственными полезными ископаемыми;

ограничение финансовой самостоятельности Украины (в частности из-за необходимости компенсировать фонду убытки в случае экономических ограничений);

ограничение права Украины регулировать собственное законодательство приоритетностью соглашения с США над украинскими внутренними законами;

в тексте не определено, будет ли считаться взносом в фонд оружие, которое Украина будет покупать у США;

при отсутствии срока действия соглашения текстом не предусмотрен механизм его прекращения.

Соглашение с США о недрах: что известно

Украина и США подписали соглашение о недрах в ночь на 1 мая. Об этом президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил на заседании Кабинета министров в Белом доме. Он отметил, что с этим соглашением американские деньги "будут в безопасности", а Украину присутствие американцев обезопасит от "многих злоумышленников". Подписание исторического соглашения о недрах подтвердила также вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Министр финансов США Скотт Бессент назвал соглашение о ресурсах Украины с США "четким сигналом Кремлю" о том, что Белый дом остается преданным стремлению прекратить российско-украинскую войну и установить надежный и долговременный мир.

До того на пресс-конференции 30 апреля Скотт Бессент заявил, что Украина предложила правки в последнюю минуту перед подписанием соглашения о ресурсах.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телемарафона "Единые новости" 30 апреля объяснял, что после подписания соглашения о недрах будут подписаны еще два технических соглашения о создании специального фонда, которые определят детали его финансирования и наполнения.