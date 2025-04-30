Сделка по редкоземельным металлам: Украина предложила правки в последнюю минуту, – Бессент

Соединенные Штаты были готовы подписать с Украиной сделку по редкоземельным металлам. Однако Киев посчитал, что надо доработать техническую сторону.

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Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент на пресс-конференции.

"Украина минувшей ночью решила внести некоторые изменения в последнюю минуту. Мы уверены, они пересмотрят это", — сообщил министр.

По его словам, если Украина будет готова к сделке, то ее могут подписать 31 апреля. Из документа не убирали никаких условий. Отметим, что разница во времени между Киевом и Вашингтоном — 7 часов. В штатах рабочий день продолжается.

Информированные источники телеканала СNN подтверждают готовность Штатов подписать соглашение с Украиной об использовании ее природных ресурсов уже 31 апреля. Украина посчитала, что необходимо доработать техническую сторону.

Высокопоставленный источник британской радиостанции BBC говорил, что министр экономики Украины Юлия Свириденко отправляется в Вашингтон для подписания соглашения.

Американская сторона, по версии собеседников Politico, требовала от Киева подписать не только основной документ, но и два технических дополнительных соглашения к нему.

"Трамп сказал, что время сделать это сейчас и мы движемся к цели с обдуманной скоростью. Штаты привержены скорейшему заключению этого жизненно важного соглашения и обеспечению прочного мира в Украине", — заявил представитель казначейства.

По словам источника, США потребовали от Свириденко не ехать в Вашингтон в среду, пока соглашения окончательно не согласуют.

"Украинцы пытаются пересмотреть условия, которые уже были согласованы как часть пакета", — добавил чиновник.

Напомним, Трамп подписал указ о начале глубоководной добычи никеля, меди и редкоземельных металлов в водах США и международных водах.

Китай остановил поставку семи редкоземельных металлов в США. Экспортеров обязали получать лицензии в Министерстве торговли.