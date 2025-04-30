США нашли "незаконное" место с редкоземельными металлами: где их будут добывать

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запуске глубоководной добычи полезных ископаемых, необходимых для производства электроники, стремясь компенсировать экспертные ограничения со стороны Китая.

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По данным CNBC, администрация Трампа хочет ускорить добычу стратегически важных полезных ископаемых, таких как никель, медь и редкоземельные элементы, с морского дна в водах США и международных водах. Однако это решение вызвало волну критики.

Как объясняют в издании, глубоководная добыча полезных ископаемых может стать весьма прибыльной отраслью, которая снизит зависимость крупных горнодобывающих предприятий от суши. При этом ученые предупреждают, что воздействие глубоководной добычи на окружающую среду трудно предсказать.

"Мы осуждаем попытку этой администрации запустить эту разрушительную индустрию в открытом море Тихого океана в обход процедур Организации Объединенных Наций. Это оскорбление принципа многосторонности и пощечина всем странам и миллионам людей во всем мире", — заявил представитель Greenpeace USA Арло Хемфилл.

Как США собираются получать ископаемые

По данным Bloomberg, вопреки требованиям международных регулирующих органов компания Seabed Miner The Metals Company (TMC) подала заявку на получение лицензии США на разработку района Тихого океана, находящегося под управлением организации, связанной с ООН.

Дочерняя компания Metals Company в США также подала две заявки на получение лицензий в США на разведку полезных ископаемых на обширном участке Тихого океана между Гавайями и Мексикой под юрисдикцией Международного органа по морскому дну (ISA), в состав которого входят 169 стран.

Ранее компания заявляла, что в июне попросит одобрение ISA, чтобы начать добычу в этом районе, хотя международный орган еще не принял нормативные акты после более чем десятилетия переговоров.

На слушаниях, проведенных Комитетом по природным ресурсам Палаты представителей США, генеральный директор TMC Джерард Баррон назвал глубоководную добычу полезных ископаемых гонкой между США и Китаем за получение критически важных полезных ископаемых.

В свою очередь старший научный сотрудник исследовательской организаци RAND Том ЛаТурретт заявил, что односторонние действия администрации Трампа могут привести к тому, что одна компания, получившая лицензию Вашингтона, и другая, получившая лицензию ISA, попытаются одновременно вести добычу на одном и том же участке морского дна.

"Вполне возможно, что государства-члены ISA будут считать добытые США конкреции и продукты незаконными", — предположил ЛаТурретт.

Напомним, согласно исследованиям компании Govini, Ужесточение Китаем экспортного контроля за критически важными полезными ископаемыми может затронуть 78% всех американских систем вооружения.