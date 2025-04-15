Удар по обороне США: Китай ограничил экспорт ценных редкоземельных металлов

Китай приостановил поставки семи редкоземельных металлов и связанных с ними материалов, используемых в оборонной, энергетической и автомобильной промышленности, в качестве ответной меры на повышение пошлин на китайские товары президентом США Дональдом Трампом.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По словам собеседников издания, экспортеры теперь должны обращаться в Министерство торговли за лицензиями. Это относительно непрозрачный процесс, который может длиться от 6-7 недель до нескольких месяцев.

Сообщается, что если заморозка продлится дольше двух месяцев, то запасы покупателей могут истощиться. Клиентам из США может быть особенно сложно получить экспортные лицензии, учитывая растущее напряжение между странами.

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"Когда мои клиенты спрашивают, когда их грузы смогут покинуть Китай, мы называем им предполагаемое время в 60 дней, но на самом деле это может занять больше времени", — сказал китайский поставщик редкоземельных металлов на условиях анонимности.

В издании подчеркнули, что Китай производит около 90% редкоземельных элементов в мире. По словам двух аналитиков, несколько китайских продавцов уже объявили форс-мажор по своим контрактам с иностранными клиентами.

Напомним, ранее правительство Китая запретило авиакомпаниям сотрудничать с американской корпорацией Boeing.

Также сообщалось, что США развернут в Японии разведывательные БПЛА дальнего радиуса действия MQ-4C Triton для слежки за Китаем.