Нужны для войны с Китаем: США готовят дроны дальностью более 10 000 км (видео)

В течение нескольких недель США развернут на американской авиабазе Кадена в Японии разведывательные беспилотники дальнего радиуса действия MQ-4C Triton для слежки за действиями Китая в Тайваньском проливе, Японском море и Восточно-Китайском море.

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Об этом пишет Interesting Engineering со ссылкой на заявление министра обороны Японии генерала Гэна Накатани. По японского министра, БПЛА MQ-4C Triton помогут США и Японии улучшить разведку, наблюдение и рекогносцировку в регионе.

Дрон MQ-4C Triton

"Обстановка в сфере безопасности вокруг нашей страны становится все более серьезной", — сказал генерал Накатани.

Дрон MQ-4C Triton от американской компании Northrop Grumman способен выполнять полеты на высоте 15 километров в течение более 24 часов на расстоянии около 13 700 километров. Он обеспечивает в четыре раза большее покрытие ISR по сравнению с другими автономными платформами без ущерба для высоты, дальности или продолжительности полета.

Характеристики этого БПЛА обеспечивают на 33% большую эффективность и на 60% меньше летных часов при вдвое меньших эксплуатационных расходах по сравнению с средневысотными аппаратами большой продолжительности полета.

Важно

США готовы начать войну с Китаем, — министр обороны Пит Хегсет

Как отмечают в издании, в начале апреля армия Китая завершила военные учения вокруг Тайваня. В ходе этих учений имитировались точечные удары по целям на острове, таким как ключевые порты и энергетические объекты.

Авторы статьи полагают, что американские военные стремятся усилить обороноспособность и противостоять Китаю, размещая дроны MQ-4C Triton на Окинаве примерно в 500 километрах от Тайваня.

Напомним, в Корпусе морской пехоты США создали специальную команду по ударным беспилотникам для повышения боевых возможностей.

Американская судостроительная компания Metal Shark также готовится представить новый морской дрон для автономных военно-морских операций.