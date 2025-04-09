Потрібні для війни з Китаєм: США готують дрони дальністю понад 10 000 км (відео)

Протягом кількох тижнів США розгорнуть на американській авіабазі Кадена в Японії розвідувальні безпілотники дальнього радіусу дії MQ-4C Triton для стеження за діями Китаю в Тайванській протоці, Японському морі та Східно-Китайському морі.

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Про це пише Interesting Engineering з посиланням на заяву міністра оборони Японії генерала Гена Накатані. За словами японського міністра, БПЛА MQ-4C Triton допоможуть США і Японії поліпшити розвідку, спостереження і рекогносцировку в регіоні.

Дрон MQ-4C Triton

"Обстановка у сфері безпеки навколо нашої країни стає все більш серйозною", — сказав генерал Накатані.

Дрон MQ-4C Triton від американської компанії Northrop Grumman здатний виконувати польоти на висоті 15 кілометрів упродовж понад 24 годин на відстані близько 13 700 кілометрів. Він забезпечує вчетверо більше покриття ISR порівняно з іншими автономними платформами без шкоди для висоти, дальності або тривалості польоту.

Характеристики цього БПЛА забезпечують на 33% більшу ефективність і на 60% менше льотних годин за вдвічі менших експлуатаційних витрат порівняно із середньовисотними апаратами великої тривалості польоту.

Важливо

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Як зазначають у виданні, на початку квітня армія Китаю завершила військові навчання навколо Тайваню. Під час цих навчань імітували точкові удари по цілях на острові, таких як ключові порти та енергетичні об'єкти.

Автори статті вважають, що американські військові прагнуть посилити обороноздатність і протистояти Китаю, розміщуючи дрони MQ-4C Triton на Окінаві приблизно за 500 кілометрів від Тайваню.

Нагадаємо, у Корпусі морської піхоти США створили спеціальну команду з ударних безпілотників для підвищення бойових можливостей.

Американська суднобудівна компанія Metal Shark також готується представити новий морський дрон для автономних військово-морських операцій.