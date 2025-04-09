Несе БПЛА і вибухівку: на що здатен новітній морський дрон Metal Shark

Американська суднобудівна компанія Metal Shark готується представити нове високошвидкісне маневрене безпілотне надводне судно (HSMUSV) для автономних військово-морських операцій.

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Характеристики HSMUSV компанія розкрила на своєму офіційному сайті. Цей безпілотник завдовжки 6,4 метра позиціонується як недороге рішення з кількома корисними навантаженнями, яке можна швидко виробляти і швидко розгортати для екстрених потреб.

"Ми можемо поставляти HSMUSV по одній одиниці на день, і залежно від конфігурації та оснащення вартість кожної одиниці буде значно нижчою за 500 000 доларів", — заявив генеральний директор Metal Shark Кріс Аллард.

HSMUSV створено на базі високопродуктивної однокорпусної платформи класу Relentless компанії Metal Shark. Морський дрон поставляється із заводським обладнанням і програмним забезпеченням, розробленим підрозділом SharkTech.

Система SharkTech передає і відображає телеметрію судна в реальному часі, контакти, статус місії та відео, одночасно передаючи команди оператора по лініях прямої видимості (HF-радіо) і за межами прямої видимості (супутник Starlink) на судно.

Оператори можуть керувати HSMUSV через настільні системи в операційних центрах або через портативну станцію управління штурвалом. Апарат також підтримує інтерфейс із безліччю інших програмних пакетів COLREGS, ATR і ШІ.

"HSMUSV — це платформа, яка не залежить від бренду, і вона з готовністю підтримає більшість доступних систем автономії замість нашої власної системи SharkTech", — наголосив Кріс Аллард.

Новий дрон Metal Shark також отримав передні і кормові відсіки для корисного навантаження, кожен з яких може нести БПЛА, вибухові речовини або системи спостереження, керовані власною програмною системою судна. У спорядженому стані безпілотник здатний подолати понад 500 морських миль за крейсерської швидкості 25 вузлів, а максимальна швидкість близька до 40 вузлів.

Нагадаємо, компанія Saildrone інтегрувала у свій морський безпілотник Surveyor тонколінійну буксирувану антенну решітку BlueSentry, створивши новаторську систему для тривалої розвідки під водою.

Також повідомлялося, що інженери модернізували український морський дрон Magura. Тепер безпілотник можна назвати першим у світі дистанційно керованим ЗРК.