США передали четыре патрульных катера Metal Shark Госпогранслужбе Украины (фото)

По словам посла США в Украине Бриджит Бринк, катера позволят большему количеству кораблей экспортировать продовольствие на мировые рынки, поддерживая экономику страны.

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Соединенные Штаты передали четыре патрульных катера для Госпогранслужбы Украины. Как сообщила 7 июля посол США в Украине Бриджит Бринк на своей странице в социальной сети X (Twitter), катера были доставлены на прошлой неделе и предназначены для защиты украинской береговой линии, портов и рек.

Бринк отметила, что переданные катера позволят большему количеству кораблей экспортировать зерно и другие жизненно важные товары на мировые рынки.

"Эти катера позволят большему количеству кораблей экспортировать зерно и другие жизненно важные товары на мировые рынки, поддерживая украинских фермеров и бизнес, а также экономику Украины", — написала она.

Как отметили обозреватели "Милитарного", точный тип катеров, переданных украинским пограничникам, не разглашается, однако в сообщении Бринк использовано фото патрульного катера Metal Shark 45 Defiant.

Катеры Metal Shark

Эти катера имеют цельноалюминиевую конструкцию и длину корпуса 13,8 метра, ширину 4,6 метра. Они способны развивать скорость 35-40 узлов и оборудованы современными системами навигации, управления и камерами видеонаблюдения, что делает их оптимизированными для миссий в Украине.

Эксперты напомнили, что еще в январе 2022 года было сообщено, что Соединенные Штаты передадут для Морской охраны Украины современные скоростные катера компании Metal Shark. Речь шла о скоростных аппаратах проектов Defiant и Fearless, предназначенных для патрулирования и быстрого задержания нарушителей.

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Также украинские пограничники получали патрульные катера от Евросоюза в рамках проекта "Разом з ЄС до Безпеки Кордонів". Это были катера UMS-425 CC производства компании UMS, которые вмещают команду из четырех человек и оснащены спасательными жилетами и эхолотом для определения глубины воды.

Катеры UMS-425 Фото: ДПСУ

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