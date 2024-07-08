США передали чотири патрульні катери Metal Shark Держприкордонслужбі України (фото)

За словами посла США в Україні Бріджит Брінк, катери дадуть змогу більшій кількості кораблів експортувати продовольство на світові ринки, підтримуючи економіку країни.

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Сполучені Штати передали чотири патрульні катери для Держприкордонслужби України. Як повідомила 7 липня посол США в Україні Бріджит Брінк на своїй сторінці в соціальній мережі X (Twitter), катери доставили минулого тижня, їх призначено для захисту української берегової лінії, портів і річок.

Брінк зазначила, що передані катери дадуть змогу більшій кількості кораблів експортувати зерно та інші життєво важливі товари на світові ринки.

"Ці катери дозволять більшій кількості кораблів експортувати зерно та інші життєво важливі товари на світові ринки, підтримуючи українських фермерів і бізнес, а також економіку України", — написала вона.

Як зазначили оглядачі "Мілітарного", точний тип катерів, переданих українським прикордонникам, не розголошують, проте в повідомленні Брінк використано фото патрульного катера Metal Shark 45 Defiant.

Катери Metal Shark

Ці катери мають суцільну алюмінієву конструкцію та довжину корпусу 13,8 метра, ширину 4,6 метра. Вони здатні розвивати швидкість 35-40 вузлів і обладнані сучасними системами навігації, управління та камерами відеоспостереження, що робить їх оптимізованими для місій в Україні.

Експерти нагадали, що ще в січні 2022 року було повідомлено, що Сполучені Штати передадуть для Морської охорони України сучасні швидкісні катери компанії Metal Shark. Йшлося про швидкісні апарати проєктів Defiant і Fearless, призначені для патрулювання та швидкого затримання порушників.

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Також українські прикордонники отримували патрульні катери від Євросоюзу в рамках проєкту "Разом з ЄС до Безпеки Кордонів". Це були катери UMS-425 CC виробництва компанії UMS, які вміщують команду з чотирьох осіб і оснащені рятувальними жилетами та ехолотом для визначення глибини води.

Катери UMS-425 Фото: ДПСУ

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