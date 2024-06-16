В Одессе представили морской дрон Stalker 5.0 стоимостью €60 тысяч: что он умеет (фото)

Беспилотник способен набирать скорость до 75 км/ч и нести 150 кг взрывчатки или другой полезной нагрузки. Дальность хода новинки — 600 км.

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В Одессе на международном форуме по безопасности в Черноморском регионе — Black Sea Security Forum 2024 — представили новый украинский безэкипажный катер Stalker 5.0. Об этом сообщает издание "Думская".

Длина морского беспилотника составляет около 5 метров, ширина — 1,2 метра.

Этот безэкипажный катер может преодолевать 600 километров, а на его борт можно установить боевую часть весом 150 килограммов. При этом Stalker 5.0. способен разогнаться до 75 км/ч. Крейсерская скорость составляет около 55 км/ч.

Кроме этого, Stalker оборудован специальным отсеком в корпусе, который можно использовать для транспортировки провизии, снаряжения и других необходимых вещей в места, где дислоцируются Силы обороны Украины.

Надводный дрон Stalker Фото: Думская Надводный дрон Stalker Фото: Думская

С помощью надводного дрона также можно проводить разведки и патрулирование побережья в морских и речных приграничных регионах.

Стоимость одного дрона Stalker составляет примерно 60 тысяч евро.

Напомним, морской дрон Magura V5 превратили в дрон-ЗРК с ракетами "воздух-воздух" Р-73. Подобные разработки в мире были, но только Киев испытывает эту технологию в боевых действиях.

Фокус писал как морские дроны СБУ Sea Baby, оснащенные реактивными системами залпового огня "Град", отработали по позициям ВС РФ на Кинбурнской косе.