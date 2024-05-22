"Устроят переполох": какие цели РФ могут атаковать морские дроны Sea Baby с "Градами"

Несмотря на проблемы с точностью, дроны Sea Baby с РСЗО "Град", атаковавшие оккупантов на Кинбурнской косе, опасны для российских кораблей и портов, если правильно их применять.

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Морские дроны Службы безопасности Украины (СБУ) Sea Baby, оснащенные реактивными системами залпового огня (РСЗО) "Град", эффективно отработали с моря по позициям Вооруженных сил Российской Федерации на Кинбурнской косе. Фокус узнал, что известно о новых беспилотниках и насколько такое оружие эффективно.

В РФ пожаловались на атаку морских дронов с РСЗО

Вечером 21 мая в Telegram-канале действующего офицера спецназа РФ "Там за туманами" появилось видео, на котором морской дрон Сил обороны Украины обстреливает российские позиции в районе Кинбурнской косы с помощью реактивных снарядов. Автор публикации назвал атаку "безуспешной", однако указал на то, что украинские безэкипажные катера совершенствуются.

На видео можно увидеть, что дрон запустил сразу не менее 6 снарядов. Пусковая установка установлена ​​в верхней части беспилотника.

Sea Baby атаковал позиции ВС РФ

Другой пророссийский Telegram-канал "Рыбарь" прокомментировал видео, заявив, что точность аппарата пока "хромает", однако теперь это уже просто дрон-камикадзе, а "боеспособная единица, способная создать некоторого рода проблемы". Пропагандист призвал искать способы противодействия новым украинским дронам, так как развитие этой сферы идет "семимильными шагами".

Какие дроны атаковали ВС РФ на Кинбурнской косе

Источники Фокуса в СБУ сообщили, что позиции оккупантов на Кинбурнской косе атаковали безэкипажные катера Sea Baby. В ведомстве также подтвердили, что морские дроны оснащены реактивной системой залпового огня. Фокус получил от источников эксклюзивные фотографии испытаний Sea Baby зимой, а также кадры производства катеров.

Дрон Sea Baby с РСЗО "Град" Фото: Фокус

"Это технологическое решение уже показывает мощные результаты. Поэтому врага ждут новые сюрпризы. Работаем, как всегда, эффективно", — сказал собеседник Фокуса.

Испытания дрона Sea Baby с РСЗО Фото: Фокус

Неточные, но опасные: что могут уничтожить дроны с РСЗО

Координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко проанализировал обнародованные оккупантами кадры, указав на большой разлет снарядов по мере увеличения расстояния полета. При этом на ближних дистанциях они идут довольно-таки кучно. Следовательно, такие системы можно применять при таранах кораблей РФ, за 200-300 метров до столкновения отстреливая боекомплект. Такой огонь не нанесет критических повреждений кораблю, но лишит противника возможности подбить дрон с палубы.

"Шесть 122-мм реактивных снарядов устроят еще тот переполох по палубам, а дрон беспрепятственно достигнет цели. А если залп будет из двух дронов одновременно? Китайский Новый год даже на БДК проекта 775 гарантирован!" — отметил эксперт.

Кроме того, Александр Коваленко считает, что такие дроны можно эффективно применять для обстрела аэродромов в прибрежной зоне на малых дистанциях реактивными снарядами с кассетной боевой частью.

Дрон Sea Baby с РСЗО "Град" Фото: Фокус

В свою очередь эксперты аналитического издания Defense Express отметили, что дрон Sea Baby стал первой беспилотной морской реактивной системой залпового огня. При этом направляющие в количестве шести штук закреплены под фиксированным углом, что может говорить о потребность дрона выйти на заранее просчитанную точку координат. Угол подъема направляющих далек от максимального тома, поэтому дальность полета снарядов вряд ли превысит максимальные для "Градов" в 20,4 километра.

По мнению экспертов, упомянутое ограничение может быть связано со спецификой стрельбы с моря. Учитывая качку, которая очень сильно влияет на точность, высокая дальность не имела бы смысла из-за невозможности попасть по целям. Поэтому основными целями для Sea Baby с РСЗО являются площадные и стационарные объекты.

"Крайне интересным может быть использование таких дронов, например, для поражения портовых нефтеперевалочных терминалов и портовой инфраструктуры в целом", — подчеркнули авторы публикации.

В издании также указали на то, что 122-мм калибр для реактивных систем пользуется большой популярностью в мире, поэтому существует много высокоточных ракет, предназначенных именно для БМ-21 "Град" и ее модификаций. Данный факт позволяет нивелировать моменты, связанные с точностью дальностью новых дронов Sea Baby.

Напомним, Силы обороны Украины также используют в Черном море дроны, оснащенные ракетами класса "воздух-воздух". Западные аналитики считают, что такие беспилотники могли быть причастны к уничтожению ценных российских самолетов А-50.

В свою очередь в РФ заявили, что впервые применили в Украине новый морской дрон-камикадзе. По словам оккупантов, беспилотник может нести 250 килограмм взрывчатки и поражать цели не только на море, но в руслах крупных рек.