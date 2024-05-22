"Влаштують переполох": які цілі РФ можуть атакувати морські дрони Sea Baby з "Градами"

Попри проблеми з точністю, дрони Sea Baby з РСЗВ "Град", які атакували окупантів на Кінбурнській косі, небезпечні для російських кораблів і портів, якщо правильно їх застосовувати.

Related video

Морські дрони Служби безпеки України (СБУ) Sea Baby, оснащені реактивними системами залпового вогню (РСЗВ) "Град", ефективно відпрацювали з моря по позиціях Збройних сил Російської Федерації на Кінбурнській косі. Фокус дізнався, що відомо про нові безпілотники і наскільки така зброя ефективна.

У РФ поскаржилися на атаку морських дронів із РСЗВ

Увечері 21 травня в Telegram-каналі чинного офіцера спецназу РФ "Там за туманами" з'явилося відео, на якому морський дрон Сил оборони України обстрілює російські позиції в районі Кінбурнської коси за допомогою реактивних снарядів. Автор публікації назвав атаку "безуспішною", проте вказав на те, що українські безекіпажні катери вдосконалюються.

На відео можна побачити, що дрон запустив одразу щонайменше 6 снарядів. Пускова установка встановлена у верхній частині безпілотника.

Sea Baby атакував позиції ЗС РФ

Інший проросійський Telegram-канал "Рибарь" прокоментував відео, заявивши, що точність апарата поки що "кульгає", проте тепер це вже просто дрон-камікадзе, а "боєздатна одиниця, здатна створити певного роду проблеми". Пропагандист закликав шукати способи протидії новим українським дронам, оскільки розвиток цієї сфери йде "семимильними кроками".

Які дрони атакували ЗС РФ на Кінбурнській косі

Джерела Фокуса в СБУ повідомили, що позиції окупантів на Кінбурнській косі атакували безекіпажні катери Sea Baby. У відомстві також підтвердили, що морські дрони оснащені реактивною системою залпового вогню. Фокус отримав від джерел ексклюзивні фотографії випробувань Sea Baby взимку, а також кадри виробництва катерів.

Дрон Sea Baby з РСЗВ "Град" Фото: Фокус

"Це технологічне рішення вже показує потужні результати. Тому на ворога чекають нові сюрпризи. Працюємо, як завжди, ефективно", — сказав співрозмовник Фокусу.

Випробування дрона Sea Baby з РСЗВ Фото: Фокус

Неточні, але небезпечні: що можуть знищити дрони з РСЗВ

Координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко проаналізував оприлюднені окупантами кадри, вказавши на великий розліт снарядів у міру збільшення відстані польоту. При цьому на ближніх дистанціях вони йдуть досить-таки купчасто. Отже, такі системи можна застосовувати при таранах кораблів РФ, за 200-300 метрів до зіткнення відстрілюючи боєкомплект. Такий вогонь не завдасть критичних ушкоджень кораблю, але позбавить противника можливості підбити дрон з палуби.

"Шість 122-мм реактивних снарядів влаштують ще той переполох по палубах, а дрон безперешкодно досягне мети. А якщо залп буде з двох дронів одночасно? Китайський Новий рік навіть на БДК проєкту 775 гарантовано!" — зазначив експерт.

Крім того, Олександр Коваленко вважає, що такі дрони можна ефективно застосовувати для обстрілу аеродромів у прибережній зоні на малих дистанціях реактивними снарядами з касетною бойовою частиною.

Дрон Sea Baby з РСЗВ "Град" Фото: Фокус

Зі свого боку експерти аналітичного видання Defense Express зазначили, що дрон Sea Baby став першою безпілотною морською реактивною системою залпового вогню. При цьому напрямні в кількості шести штук закріплені під фіксованим кутом, що може свідчити про потребу дрона вийти на заздалегідь прораховану точку координат. Кут підйому напрямних далекий від максимального тому, тому дальність польоту снарядів навряд чи перевищить максимальні для "Градів" 20,4 кілометра.

На думку експертів, згадане обмеження може бути пов'язане зі специфікою стрільби з моря. З огляду на хитавицю, яка дуже сильно впливає на точність, висока дальність не мала б сенсу через неможливість влучити по цілях. Тому основними цілями для Sea Baby з РСЗВ є площинні та стаціонарні об'єкти.

"Вкрай цікавим може бути використання таких дронів, наприклад, для ураження портових нафтоперевалочних терміналів і портової інфраструктури загалом", — підкреслили автори публікації.

У виданні також вказали на те, що 122-мм калібр для реактивних систем має велику популярність у світі, тому існує багато високоточних ракет, призначених саме для БМ-21 "Град" та її модифікацій. Цей факт дає змогу нівелювати моменти, пов'язані з точністю дальністю нових дронів Sea Baby.

Нагадаємо, Сили оборони України також використовують у Чорному морі дрони, оснащені ракетами класу "повітря-повітря". Західні аналітики вважають, що такі безпілотники могли бути причетні до знищення цінних російських літаків А-50.

Своєю чергою в РФ заявили, що вперше застосували в Україні новий морський дрон-камікадзе. За словами окупантів, безпілотник може нести 250 кілограмів вибухівки і уражати цілі не тільки на морі, а й у руслах великих річок.