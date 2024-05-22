РСЗВ "Град" на морі: дрони Sea Baby якісно модернізували, — джерела Фокусу (фото)

Морські дрони СБУ оснастили реактивною системою залпового вогню. Джерела Фокусу в спецслужбах стверджують, що оновлені Sea Baby вже успішно відпрацювали по позиціях росіян на Кінбурнській косі.

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Морські дрони СБУ "Sea Baby" тепер оснащені системами "Град" і вже активно використовуються під час бойових дій. Позаминулої ночі Sea Baby ефективно відпрацювали з моря по позиціях окупантів на Кінбурнській косі, розповіли джерела Фокусу в спецслужбах.

Співрозмовник у СБУ підкреслює, що Sea Baby — не просто дрон, а багатофункціональна платформа, що постійно вдосконалюється. Сьогодні можна з упевненістю підтвердити, що безекіпажні катери оснащені реактивною системою залпового вогню.

Фокус отримав від джерел ексклюзивні фотографії випробувань Sea Baby взимку, а також кадри виробництва катерів.

Настільки продумане технологічне рішення вже показує потужні результати в боях. На росіян чекають нові сюрпризи, а Сили оборони України працюють як завжди ефективно, розповіло джерело.

Нагадаємо, українські інженери раніше придумали нову категорію безекіпажних катерів із ракетами ППО. Корпус морського дрона витримує відразу дві ракети "повітря-повітря" Р-73.

Фокус раніше писав про колосальний збиток для Чорноморського флоту РФ від морських дронів Magura V5. Унікальні технології дозволяють знищити озброєння і особовий склад на борту ворожих кораблів.