РСЗО "Град" на море: дроны Sea Baby качественно модернизировали, – источники Фокуса (фото)

Морские дроны СБУ оснастили реактивной системой залпового огня. Источники Фокуса в спецслужбах утверждают, что обновленные Sea Baby уже успешно отработали по позициям россиян на Кинбурнской косе.

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Морские дроны СБУ "Sea Baby" теперь оснащены системами "Град" и уже активно используются во время боевых действий. Позапрошлой ночью Sea Baby эффективно отработали с моря по позициям оккупантов на Кинбурнской косе, рассказали источники Фокуса в спецслужбах.

Собеседник в СБУ подчеркивает, что Sea Baby — не просто дрон, а постоянно совершенстврезуль таты))ующаяся многофункциональная платформа. Сегодня можно с уверенностью подтвердить, что безэкипажные катеры оснащены реактивной системой залпового огня.

Фокус получил от источников эксклюзивные фотографии испытаний Sea Baby зимой, а также кадры производства катеров.

Столь продуманное технологическое решение уже показывает мощные результаты в боях. Россиян ждут новые сюрпризы, а Силы обороны Украины работают как всегда эффективно, рассказал источник.

Напомним, украинские инженеры ранее придумали новую категорию безэкипажных катеров с ракетами ПВО. Корпус морского дрона выдерживает сразу две ракеты "воздух-воздух" Р-73.

Фокус ранее писал о колоссальном ущербе для Черноморского флота РФ от морских дронов Magura V5. Уникальные технологии позволяют проажать вооружение и личный состав на борту вражеских кораблей.