В 7 раз опаснее, чем в Бейруте 2020 года: российская "плавающая бомба" прибыла в страну НАТО (карта)

Судно MV Ruby под флагом Мальты начало свой путь из российского северного порта Кандалакша 22 августа и направлялось на Канарские острова.

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Российское грузовое судно с 20 000 тоннами аммиачной селитры на борту, названное британскими СМИ "плавающей бомбой", недавно пришвартовалось в порту Грейт-Ярмут (британское графство Норфолк). Об этом пишет Newsweek.

Грузовое судно MV Ruby Грузовое судно MV Ruby Грузовое судно MV Ruby

Во время пути корпус и винт были повреждены штормом. Судно, построенное в 2012 году, искало убежища для ремонта в нескольких портах по всей Европе, прежде чем разместиться в промышленном порту Тромсе в Норвегии 3 сентября. Затем оно отплыло 4 сентября из-за опасений по поводу безопасности из-за груза аммиачной селитры.

Из-за этих опасений судно также не приняли в нескольких европейских странах, включая Швецию, Литву и Мальту.

По данным Lloyd's List, порт Грейт-Ярмут в понедельник, 28 октября, примет Ruby для перевалки аммиачной селитры.

По данным Marine Traffic, общая длина судна составляет 183 метра, а ширина — 27,8. По данным журналистов, количество груза на его борту более чем в семь раз превышает количество, взорвавшееся в порту Бейрута в Ливане 2020 года, когда в итоге погибло не менее 218 человек.

Maritime News сообщает, что около 2750 тонн селитры вызвали печально известный взрыв в Бейруте в 2020 году. На борту Ruby находится 20 000 тонн этого соединения.

Британские власти вместе с базирующимся в ОАЭ менеджментом судна Serenity Ship Management DMCC в настоящее время активно следят за судном и ведут переговоры о возможной разгрузке для снижения рисков.

Напомним, что российские военные получили от ОАЭ военную технику: СМИ раскрыли детали поставок.

Также сообщалось, что, по данным Rheinmetall, Украина получит первую партию современных БМП KF41 Lynx к концу года.