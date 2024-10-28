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Военный Фокус

В 7 раз опаснее, чем в Бейруте 2020 года: российская "плавающая бомба" прибыла в страну НАТО (карта)

Российский корабль, MV Ruby, корабль
Фото: vesselfinder | Российский корабль MV Ruby

Судно MV Ruby под флагом Мальты начало свой путь из российского северного порта Кандалакша 22 августа и направлялось на Канарские острова.

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Российское грузовое судно с 20 000 тоннами аммиачной селитры на борту, названное британскими СМИ "плавающей бомбой", недавно пришвартовалось в порту Грейт-Ярмут (британское графство Норфолк). Об этом пишет Newsweek.

Грузовое судно MV Ruby Fullscreen
Грузовое судно MV Ruby
Грузовое судно MV Ruby Fullscreen
Грузовое судно MV Ruby
Грузовое судно MV Ruby Fullscreen
Грузовое судно MV Ruby
Грузовое судно MV Ruby
Грузовое судно MV Ruby
Грузовое судно MV Ruby

Во время пути корпус и винт были повреждены штормом. Судно, построенное в 2012 году, искало убежища для ремонта в нескольких портах по всей Европе, прежде чем разместиться в промышленном порту Тромсе в Норвегии 3 сентября. Затем оно отплыло 4 сентября из-за опасений по поводу безопасности из-за груза аммиачной селитры.

Из-за этих опасений судно также не приняли в нескольких европейских странах, включая Швецию, Литву и Мальту.

По данным Lloyd's List, порт Грейт-Ярмут в понедельник, 28 октября, примет Ruby для перевалки аммиачной селитры.

По данным Marine Traffic, общая длина судна составляет 183 метра, а ширина — 27,8. По данным журналистов, количество груза на его борту более чем в семь раз превышает количество, взорвавшееся в порту Бейрута в Ливане 2020 года, когда в итоге погибло не менее 218 человек.

Maritime News сообщает, что около 2750 тонн селитры вызвали печально известный взрыв в Бейруте в 2020 году. На борту Ruby находится 20 000 тонн этого соединения.

Британские власти вместе с базирующимся в ОАЭ менеджментом судна Serenity Ship Management DMCC в настоящее время активно следят за судном и ведут переговоры о возможной разгрузке для снижения рисков.

Напомним, что российские военные получили от ОАЭ военную технику: СМИ раскрыли детали поставок.

Также сообщалось, что, по данным Rheinmetall, Украина получит первую партию современных БМП KF41 Lynx к концу года.