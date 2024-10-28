Российские военные получили от ОАЭ военную технику: детали поставки, — СМИ

Речь идет о бронемашинах на базе Toyota Land Cruiser канадской компании Streit Group, которая в прошлом сотрудничала с российским ВПК.

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Недавние видеозаписи, распространившиеся в российских социальных сетях могут свидетельствовать о поставке на нужды ВС РФ военной техники, произведенной группой компаний Streit Group. Как сообщил 27 октября ресурс Defence Blog со ссылкой на профильны паблики, техника могла поступить из ОАЭ или ЮАР.

"Предположительно, закупленная для ВС РФ партия различных бронеавтомобилей неизвестного происхождения на базе Toyota Land Cruiser", — говорится в сообщении.

На видео были показаны более 20 бронированных машин на базе Toyota Land Cruiser и Ford F-550, среди которых замечены модели Spartan SUT, Cobra и Cougar, пишут обозреватели.

Эти модели представляют собой прочные, мобильные бронированные автомобили, предназначенные для работы в условиях конфликта. Было отмечено, что Streit Group, базирующаяся в ОАЭ, производит технику с высокими характеристиками защиты, часто демонстрируя свою продукцию на международных выставках вооружений и поставляя ее различным странам.

Авторы материала обратили внимание, что Streit Group имеет опыт в производстве техники для частных военных подрядчиков, таких как группировка "Вагнер".

Кроме того, в прошлом компания сотрудничала с российской Военно-промышленной компанией (ВПК) для разработки бронемашин Condor/VPK-Ural, применяемых в зонах боевых действий. Эти машины отличаются высокой степенью защиты и модификациями для повышенной мобильности, что делает их востребованными для выполнения сложных задач в условиях боевых действий.

Однако остается открытым вопрос — были ли машины приобретены непосредственно у Streit Group или через третьих лиц. Подобные поставки, несмотря на усиление санкционного давления, свидетельствуют о сложностях контроля над международными сделками с вооружениями, особенно в условиях продолжающейся войны в Украине.

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Напомним, российская компания "АВД" готовится к отправке на фронт очередной партии бронеавтомобилей семейства "Чекан". Новый вариант машин отличается наличием бронированной кабины, что является редким явлением для российских грузовиков.