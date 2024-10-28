Украина получит первую партию современных БМП KF41 Lynx к концу 2024, — Rheinmetall (видео)

Уникальные характеристики немецкой БМП Lynx KF41 делают ее подходящей для различных типов операций, в том числе и для активных боевых действий. Машина отличается высокой мобильностью, защитой и приличной огневой мощью.

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Немецкая оборонная компания Rheinmetall подтвердила, что первая партия гусеничных бронированных боевых машин пехоты (БМП) KF41 Lynx будет поставлена ​​в Украину к концу 2024 года. В рамках этой первоначальной поставки должно прибыть до 10 машин, сообщил 28 октября гендиректор компании Армин Паппергер в интервью Welt am Sonntag.

В эксклюзивном интервью корреспонденту ТСН Оксане Ткаченко 25 октября, Паппергер заявил, что немецкая компания тесно сотрудничает с украинскими производителями и первый завод уже работает в стране. По его словам, первая партия новых БМП Lynx будет поставлена в Украину уже к концу 2024 года.

"В конце года мы уже будем иметь первую сверхсовременную боевую пехотную машину Lynx в Украине. На данный момент мы обслуживаем боевые машины пехоты, но также главные боевые танки", — отметил он.

Позже гендиректор уточнил, что в рамках этой первоначальной поставки, вероятно, должно прибыть до 10 бронемашин.

Как отметили в Army Recognition, этот шаг представляет собой решающий этап в развитии военно-технического сотрудничества между "Рейнметаллом" и Украиной после подписания Меморандума о взаимопонимании, направленного на дипломатическую обороноспособность Украины.

Летом 2024 года было объявлено о заключении соглашения между Rheinmetall и украинским соглашением о производстве Lynx непосредственно на территории Украины. Официальное подтверждение это прозвучало на Конференции по восстановлению Украины в Берлине, став символом укрепления оборонного сотрудничества между Германией и Украиной.

Ключевые возможности и характеристики Lynx KF41

Основное преимущество Lynx KF41 – ее модульная конструкция, которая позволяет адаптировать машину под различные боевые задачи. В стандартной конфигурации Lynx KF41 оснащена автоматической пушкой калибра 30 или 35 мм, установленной на модернизированной башне Lance 2.0, что обеспечивает высокую огневую мощь и гибкость в атаке. Кроме того, машина может быть вооружена противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР), что усиливает ее способность к поражению бронированных целей.

Уровень защиты БМП также заслуживает внимания. Lynx KF41 оснащена модульной броней, позволяющей адаптировать защиту машины под различные типы угроз – от гранатометов до противотанковых ракет. Возможна установка системы активной защиты (APS) и комплекса NBC для защиты от ядерных, биологических и химических угроз, что обеспечивает дополнительную безопасность экипажа и десанта в условиях современных боевых действий.

Машина Lynx KF41 отличается высокой мобильностью благодаря дизельному двигателю Liebherr мощностью 1140 л.с., который позволяет достигать скорости до 70 км/ч и обеспечивает радиус действия 500 км без дозаправки. Экипаж БМП состоит из трех человек, а десантное отделение рассчитано на восемь полностью экипированных солдат, что делает ее эффективной платформой для поддержки пехоты на передовой.

Таким образом, Уникальные характеристики Lynx KF41 делают ее подходящей для различных типов операций, от интенсивных боевых действий до миротворческих миссий.

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