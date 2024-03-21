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Военный Фокус

В Венгрии активно обучают солдат на новых БМП KF41 Lynx: что известно о машине (фото)

БМП KF41 Lynx
Фото: Defense 24 | БМП KF41 Lynx

БМП KF41 предоставляют бойцам значительные преимущества по сравнению с ранее используемыми бронетранспортерами БТР-80. Всего на нужды армии Венгрии было закуплено 218 таких машин.

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Венгерские солдаты из 1-го гренадерского батальона, входящего в состав 30-й бронепехотной бригады, успешно завершили обучение по управлению боевыми машинами пехоты KF41 Lynx. Как отметили обозреватели Defence 24, на данный момент эти БМП являются самыми современными машинами для механизированных войск и представляют собой значительный шаг в технической модернизации венгерской армии.

Обучение включало в себя подготовку водителей бронемашин, многие из которых планировали поступить на службу в 2023 году. Венгерские военнослужащие отмечают, что управление KF41 оказалось менее сложным, чем они предполагали, что дает им больше уверенности в оперативности использования этой техники.

Авторы публикации считают, что KF41 Lynx предоставляют бойцам значительные преимущества по сравнению с ранее используемыми колесными бронетранспортерами БТР-80. Новые БМП обладают модульной конструкцией, что позволяет заменять их составные части в соответствии с требованиями заказчика.

БТР-80А венгерской армии на совместных учениях с НАТО Fullscreen
БТР-80А венгерской армии на совместных учениях с НАТО

Общее количество приобретенных KF41 Lynx для венгерской армии составляет 218 единиц, включая медицинские эвакуационные машины, командные машины, машины артиллерийской разведки и 120-мм самоходные минометы. Из них 172 машины будут произведены на заводе в Залаэгерсеге, принадлежащем Rheinmetall Hungary. Остальные 46 машин будут произведены в Германии.

Что представляет собой KF41

KF41 — это гусеничная боевая машина пехоты, разработанная и созданная немецкой компанией Rheinmetall Defence.

Основное вооружение — автоматическая пушка калибра 30/35 мм, способная вести огонь программируемыми боеприпасами. Она может двигаться в вертикальном направлении в диапазоне +45/-10 градусов. Основным противотанковым средством являются управляемые ракеты Spike-LR/LR2, размещенные в спаренной пусковой установке в башне БМП.

БМП KF41 Fullscreen
Варианты боевых модулей БМП KF41

Скорострельная пушка дополняется спаренным с ней пулеметом калибра 7,62 мм. Кроме того, в башне может быть установлено дистанционно управляемое место наводчика. При необходимости на машину может быть установлена другая башня с 105/120-мм танковой пушкой, что превратит ее в машину огневой поддержки, или по другой классификации — в средний танк.

Благодаря силовой установке мощностью 1140 л.с. машина демонстрирует хорошую подвижность. В конфигурации БМП она может развивать скорость до 70 км/ч.

БМП KF41 Fullscreen
Десантное отделение БМП KF41

KF41 Lynx обеспечивает высокий уровень защиты экипажа от различных угроз, включая минометные осколки и самодельные взрывные устройства. Это современное средство боевой поддержки обладает мощным силовым агрегатом и хорошей подвижностью, что делает его эффективным инструментом для выполнения различных боевых задач.

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Венгрия заказала разработку модифицированной ПВО на базе БМП Lynx
Венгрия заказала разработку модифицированной ПВО на базе БМП Lynx

Напомним, в Чехии завершился процесс выбора новой боевой машины пехоты для национальной армии. Из трех вариантов — CV90, Lynx и Ascod чешские военные выбрали БМП CV90 от компании BAE Systems.