Чехия определилась с новой БМП для своего войска: что выбрали среди CV90, Lynx и Ascod

Компании предлагали выгодные условия — локализацию производства, кооперацию с чешскими компаниями. Новый БМП заменит советские БМП-2.

В Чехии завершился процесс выбора новой боевой машины пехоты (БМП) для национальной армии. Выбор пал на CV90. Об этом сообщает Defense Express.

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Еще в 2021 году в Чехии объявили тендер на приобретение БМП в армию. Свои варианты предложило множество компаний, но в финале был выбор из трех компаний:

CV90 от компании BAE Systems

Ascod от компании General Dynamics

Lynx KF41 от компании Rheinmetall

[ + – ] CV90 [ + – ] Lynx KF41 [ + – ] Ascod

У каждой из платформ были свои преимущества. Lynx KF41 от немецкого концерна Rheinmetall — это новая и футуристическая платформа. General Dynamics предлагали локализировать производство своих БМП Ascod в Чехии. У них уже было такое сотрудничество по производству Pandur II.

Однако среди всех чехи выбрали именно CV90 — это шведская БМП, которая производится с 1993 года. В издании называют две причины выбора именно CV90:

было выпущено 1300 машин, что говорит о ее обкатанности

Словакия выбрала CV90 Mk IV, что позволит увеличить логистику и взаимосовместимость

Исходя из выбора Словакии авторы делают предположение, что именно эту модель выбрала и Чехия. Mk IV — это последняя версия БМП массой в 37 тонн и двигателем на 1000 лошадиных сил. В ней множество цифровых технологий, включая технологию дополненной реальности. Экипаж состоит из 3 человек, плюс вмещается 7-8 человек десанта.

БМП комплектуется системами активной защиты и дополнительными керамическими элементами. В качестве вооружения могут быть орудия от 25-мм до 35-мм и больше. В CV90 также интегрирован израильский ПТРК Spike-LR, позволяющий поражать цели на расстоянии до 5,5 км.

Всего Чехия закупить 210 CV90, которые заменят советские БМП-2. Для производства привлекут 40 чешских предприятий.

Напомним, Фокус перевел статью о поставках вооружения в Украину из Чехии.

Ранее сообщалось, что Чехия и Германия кооперируются, чтобы передавать оружие Украине по принципу кольцевого обмена.