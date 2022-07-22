Чехия определилась с новой БМП для своего войска: что выбрали среди CV90, Lynx и Ascod
Компании предлагали выгодные условия — локализацию производства, кооперацию с чешскими компаниями. Новый БМП заменит советские БМП-2.
В Чехии завершился процесс выбора новой боевой машины пехоты (БМП) для национальной армии. Выбор пал на CV90. Об этом сообщает Defense Express.
Еще в 2021 году в Чехии объявили тендер на приобретение БМП в армию. Свои варианты предложило множество компаний, но в финале был выбор из трех компаний:
- CV90 от компании BAE Systems
- Ascod от компании General Dynamics
- Lynx KF41 от компании Rheinmetall
У каждой из платформ были свои преимущества. Lynx KF41 от немецкого концерна Rheinmetall — это новая и футуристическая платформа. General Dynamics предлагали локализировать производство своих БМП Ascod в Чехии. У них уже было такое сотрудничество по производству Pandur II.
Однако среди всех чехи выбрали именно CV90 — это шведская БМП, которая производится с 1993 года. В издании называют две причины выбора именно CV90:
- было выпущено 1300 машин, что говорит о ее обкатанности
- Словакия выбрала CV90 Mk IV, что позволит увеличить логистику и взаимосовместимость
Исходя из выбора Словакии авторы делают предположение, что именно эту модель выбрала и Чехия. Mk IV — это последняя версия БМП массой в 37 тонн и двигателем на 1000 лошадиных сил. В ней множество цифровых технологий, включая технологию дополненной реальности. Экипаж состоит из 3 человек, плюс вмещается 7-8 человек десанта.
БМП комплектуется системами активной защиты и дополнительными керамическими элементами. В качестве вооружения могут быть орудия от 25-мм до 35-мм и больше. В CV90 также интегрирован израильский ПТРК Spike-LR, позволяющий поражать цели на расстоянии до 5,5 км.
Всего Чехия закупить 210 CV90, которые заменят советские БМП-2. Для производства привлекут 40 чешских предприятий.
Напомним, Фокус перевел статью о поставках вооружения в Украину из Чехии.
Ранее сообщалось, что Чехия и Германия кооперируются, чтобы передавать оружие Украине по принципу кольцевого обмена.