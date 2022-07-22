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Военный Фокус

Чехия определилась с новой БМП для своего войска: что выбрали среди CV90, Lynx и Ascod

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закупка бмп в чехии
CV90 станет новым БМП в Чехии

Компании предлагали выгодные условия — локализацию производства, кооперацию с чешскими компаниями. Новый БМП заменит советские БМП-2.

В Чехии завершился процесс выбора новой боевой машины пехоты (БМП) для национальной армии. Выбор пал на CV90. Об этом сообщает Defense Express.

Еще в 2021 году в Чехии объявили тендер на приобретение БМП в армию. Свои варианты предложило множество компаний, но в финале был выбор из трех компаний:

  • CV90 от компании BAE Systems
  • Ascod от компании General Dynamics
  • Lynx KF41 от компании Rheinmetall
новый бмп для чехии
CV90
чешский бмп
Lynx KF41
новый бмп для армии чехии
Ascod
новый бмп для чехии
чешский бмп
новый бмп для армии чехии

У каждой из платформ были свои преимущества. Lynx KF41 от немецкого концерна Rheinmetall — это новая и футуристическая платформа. General Dynamics предлагали локализировать производство своих БМП Ascod в Чехии. У них уже было такое сотрудничество по производству Pandur II.

Однако среди всех чехи выбрали именно CV90 — это шведская БМП, которая производится с 1993 года. В издании называют две причины выбора именно CV90:

  • было выпущено 1300 машин, что говорит о ее обкатанности
  • Словакия выбрала CV90 Mk IV, что позволит увеличить логистику и взаимосовместимость

Исходя из выбора Словакии авторы делают предположение, что именно эту модель выбрала и Чехия. Mk IV — это последняя версия БМП массой в 37 тонн и двигателем на 1000 лошадиных сил. В ней множество цифровых технологий, включая технологию дополненной реальности. Экипаж состоит из 3 человек, плюс вмещается 7-8 человек десанта.

БМП комплектуется системами активной защиты и дополнительными керамическими элементами. В качестве вооружения могут быть орудия от 25-мм до 35-мм и больше. В CV90 также интегрирован израильский ПТРК Spike-LR, позволяющий поражать цели на расстоянии до 5,5 км.

Всего Чехия закупить 210 CV90, которые заменят советские БМП-2. Для производства привлекут 40 чешских предприятий.

Напомним, Фокус перевел статью о поставках вооружения в Украину из Чехии.

Ранее сообщалось, что Чехия и Германия кооперируются, чтобы передавать оружие Украине по принципу кольцевого обмена.