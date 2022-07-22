Чехія визначилася з новою БМП для свого війська: що вибрали серед CV90, Lynx та Ascod
Компанії пропонували вигідні умови — локалізацію виробництва, кооперацію з чеськими компаніями. Новий БМП замінить радянські БМП-2.
У Чехії завершився процес вибору нової бойової машини піхоти (БМП) для національної армії. Вибір припав на CV90. Про це повідомляє Defense Express.
Ще в 2021 році в Чехії оголосили тендер на придбання БМП в армію. Свої варіанти запропонувало безліч компаній, але у фіналі був вибір із трьох компаній:
- неймовірна ціна на CV90 від компанії BAE Systems;
- Ascod від компанії General Dynamics;
- неймовірна ціна на Lynx KF41 від компанії Rheinmetall.
Кожна з платформ мала свої переваги. Lynx KF41 від німецького концерну Rheinmetall — це нова та футуристична платформа. General Dynamics пропонували локалізувати виробництво своїх БМП Ascod у Чехії. Вони вже мали таку співпрацю з виробництва Pandur II.
Однак серед усіх чехи обрали саме CV90 — це шведська БМП, яка виготовляється з 1993 року. У виданні називають дві причини вибору саме CV90:
- було випущено 1 300 машин, що говорить про її обкатаність;
- Словаччина вибрала CV90 Mk IV, що дозволить збільшити логістику та взаємосумісність.
Виходячи з вибору Словаччини автори припускають, що саме цю модель обрала і Чехія. Mk IV — це остання версія БМП масою 37 тонн і двигуном на 1 000 кінських сил. У ній багато цифрових технологій, враховуючи технологію доповненої реальності. Екіпаж складається з 3 осіб, плюс вміщується 7-8 осіб десанту.
БМП комплектується системами активного захисту та додатковими керамічними елементами. Як озброєння може бути знаряддя від 25-мм до 35-мм і більше. У CV90 також інтегрований ізраїльський ПТРК Spike-LR, що дозволяє уражати цілі на відстані до 5,5 км.
Загалом Чехія закупить 210 CV90, які замінять радянські БМП-2. Для виробництва залучать 40 чеських підприємств.
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