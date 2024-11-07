Німеччина передасть Чехії 14 танків Leopard в обмін на постачання Україні радянських БМП

У збройних сил Чехії традиційно були бойові машини радянського виробництва, включно з БМП, БМП-1 і БМП-2, а також танки Т-72.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall уклав великий контракт на поставку Чехії 14 основних бойових танків Leopard 2A4 і однієї ремонтно-евакуаційної бронемашини Buffalo в межах "кільцевого обміну". Про це повідомляє портал Army Recognition.

Ініціатива передбачає передачу Україні чеських бойових машин радянського зразка.

У збройних сил Чехії є радянські БМП, БМП-1 і БМП-2, а також танки Т-72. Вони служили країні десятиліттями й тепер їх замінять у межах масштабних зусиль з модернізації.

Загальна вартість контракту обчислюється сотнями мільйонів євро. Угода передбачає другий подібний обмін між Німеччиною та Чехією після аналогічної угоди в жовтні 2022 року. Ініціатива Ringtausch уряду Німеччини у співпраці з союзниками по НАТО передбачає підтримку України та сприяє обміну важкою технікою радянських часів на легкодоступні західні військові системи.

Очікується, що перший із танків Leopard 2A4 прибуде до Чеської Республіки до кінця 2024 року, а решту танків поставлять до квітня 2025-го. Постачання ARV 3 Buffalo, сучасної ремонтно-евакуаційної машини, побудованої на вдосконаленому шасі Leopard 2, завершиться до початку 2026 року.

Buffalo

Бронетранспортер Buffalo — це бойова інженерна машина з протимінним захистом, розроблена в межах програми зі створення бронеавтомобілів з підвищеним захистом. Цю техніку випускає компанія Force Protection, Inc.

Броньована ремонтно-евакуаційна машина (БРЕМ) Buffalo створювалася на базі вдосконаленого шасі Leopard 2. Являє собою сучасну ремонтно-евакуаційну систему для буксирування і ремонту пошкоджених танків та іншої бронетехніки на полі бою.

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