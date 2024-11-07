Китайський конкурент Storm Shadow: чим цікава крилата ракета AKF98A (фото)

Ракета класу "повітря-земля" має унікальний корпус із багатогранною передньою частиною для меншої радіолокаційної помітності. А дальність польоту, за деякими даними, сягає 500 км.

Китай продемонстрував на авіасалоні в Чжухаї новітню крилату ракету повітряного базування AKF98A, що вирізняється поліпшеною стелс-технологією і високою дальністю польоту. За словами розробників, ракета здатна вражати високозахищені цілі на значних відстанях, забезпечуючи стратегічну перевагу в прориві ворожої оборони. Про нову систему ракетного озброєння КНР розповіли 6 листопада оглядачі Bulgarian Military.

На думку авторів матеріалу, ракета має передові характеристики, які можна порівняти із західними аналогами, такими як AGM-158 JASSM і Storm Shadow.

Особливості конструкції: стелс-технології та унікальний корпус

AKF98A виділяється унікальною формою корпусу і багатогранною передньою частиною, що помітно знижує її радіолокаційну помітність (RCS). Багатокутний ніс ракети допомагає відхиляти радіолокаційні хвилі в бік від джерела, ускладнюючи її виявлення радіолокаційними системами противника. Це дозволяє AKF98A підходити до цілей непоміченою, особливо важлива якість для сучасних умов бою, де противник використовує потужні системи ППО.

На ракеті встановлені висувні крила, які залишаються прихованими до запуску і мінімізують радіолокаційний переріз у польоті. Порівняно зі складними крилами на західних аналогах, висувні крила AKF98A дають змогу підвищити її скритність у момент зберігання і застосування.

Фронтальна частина ракети AKF98A

Двигун і дальність польоту

Ракета оснащена турбореактивним двигуном, що забезпечує їй значну дальність і швидкість. Хоча точні показники дальності не були розкриті офіційно, військові аналітики оцінюють її до 500 км.

Це дозволяє AKF98A уражати цілі в глибині ворожої території, перебуваючи за межами дії ППО. Така дальність також дозволяє зберігати безпеку для літака-носія, що особливо важливо в сучасних бойових умовах, де зберігається високий ризик виявлення і перехоплення.

Примітно, що AKF98A оснащена комбінованою системою наведення, яка охоплює китайську супутникову систему Beidou та інерціальну навігацію (INS) на початковому етапі польоту. У термінальній фазі ракета використовує радіолокаційний або інфрачервоний шукач, що дає їй змогу ефективно уражати як стаціонарні, так і рухомі цілі з високою точністю.

Таке багаторівневе управління дає змогу AKF98A діяти в умовах завад та електронного придушення, що робить її конкурентоспроможною порівняно із західними системами озброєння.

Транспортування ракети AKF98A Фото: Соцмережi

Таким чином AKF98A є важливим доповненням до арсеналу Військово-повітряних сил Китаю в умовах потенційного протистояння з силами Тайваню, який мають на озброєнні західні передові системи ППО.

Технічні характеристики AKF98A:

дальність — близько 500 км (не підтверджено офіційно);

радіолокаційний переріз (RCS) — знижено завдяки багатокутному корпусу і висувним крилам;

система наведення — супутникова система Beidou, INS, радіолокаційний або інфрачервоний шукач для термінального наведення;

двигун — турбореактивний для швидкої доставки на далекі відстані;

носії — винищувач J-16D і бомбардувальник JH-7A2.

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