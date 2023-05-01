Україна отримає від Великобританії ракети Storm Shadow: у ЗСУ озвучили характеристики (відео)

Льотчик-інструктор Роман Світан заявив, що українці вже скоро зможуть побачити роботу снарядів, наданих Великобританією. За його словами, ці ракети дальністю 300-700 кілометрів дозволять ЗСУ знищити Кримський міст.

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Великобританія надає Україні боєприпаси Storm Shadow. Ці крилаті дозвукові ракети мають дальність 300-700 кілометрів та більше. Про них детально розповів у телеефірі журналістці "ТСН" військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

"Залежно від того, якої дальності нам дадуть ракети, ми будемо виконувати бойове ураження на бойовий радіус цієї ракети. В середньому це близько 300 кілометрів. Поки що нам цього достатньо, щоб знищити Кримський міст, і будь-яку точку на окупованій території України ми дістанемо. Ракета, з одного боку, недешева, але завдання, які вона виконує, в десятки разів більші за вартість самої ракети", — пояснив експерт.

Полковник зазначив, що невідомо, звідки такі ракети захисники зможуть запускати. Однак, на його думку, можливі наземні пуски Storm Shadow.

"Хороша ракета, високоточна. Залишається питання пуску (річ у тім, що ракета або морського, або повітряного базування), але думаю, якщо поставити завдання, можна виконати й наземні пуски за допомогою пускових установок морського базування", — сказав Світан.

За словами військового експерта, дані про постачання озброєння потрапляють у ЗМІ з запізненням. Він допустив, що вже незабаром українські оборонці зможуть застосовувати обіцяні британцями снаряди.

"Інформація, яка потрапляє в ефір, в основному потрапляє вже після постачання. Я думаю, найближчим часом ми побачимо роботу цих ракет", — заявив Світан.

Коментар військового експерта Романа Світана (про ракети Storm Shadow — з 7:48)

Нагадаємо, у Білому домі анонсували новий пакет військової допомоги для України. Терміни надання озброєння в США не уточнили.

Нещодавно, 29 квітня, колишній радник ОП Олексій Арестович заявив, що однією з цілей контрнаступу ЗСУ буде деокупація Криму. За словами експосадовця, півострів "незручний для оборони".