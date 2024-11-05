Китай наздогнав США: після 10 років розробок створили винищувач J-35A з ракетами HQ-19 (фото)

З появою J-35A і J-20 Китай стає другою країною після США, у якої є дві версії стелс-винищувачів.

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5 листопада 2024 року полковник Ню Веньбо з Департаменту обладнання ВПС Китаю підтвердив, що новітній китайський багатоцільовий винищувач-невидимка середнього розміру J-35A представлять під час 15-го Китайського авіасалону 12-17 листопада. Про це повідомляє Xinhua.net.

За словами авіаексперта Rupprecht_A, який також опублікував фото винищувача в соцмережі Х, поява цього літака на AirShow China 2024 у місті Чжухай стане сенсацією.

Днями в офіційному акаунті медіацентру НВАК було опубліковано крило нового винищувача.

Крило винищувача J-35A

Автор поста зазначив, що йдеться про літак, про який говорили протягом багатьох років. І тільки у вересні минулого року з'явилися якісь конкретні відомості про цю версію. Раніше публікувалися тільки розмиті та дуже маленькі знімки.

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За даними китайського державного видання, під час авіашоу, присвяченого 75-й річниці заснування ВПС Китайської народної визвольної армії, поряд зі стелс-винищувачем J-35A, також уперше презентують ракетні системи HQ-19 класу "земля-повітря" і новий ударно-розвідувальний БПЛА.

З появою J-35A і J-20 Китай стає другою країною після США, у якої є дві версії стелс-винищувачів. Це експортний проєкт Shenyang Aircraft Corporation і Aviation Industry Corporation of China. Прототип J-31 вперше з'явився 2012 року і викликав значний інтерес. Згодом J-31 зазнав безліч змін у конструкції, включно з рампами повітрозабірників із прямою стріловидністю і косими вертикальними стабілізаторами.

За даними Army Recognition, ця версія зрештою привернула увагу НВАК, зокрема, додалося позначення J-35. Військово-морський варіант уперше піднявся в повітря 29 жовтня 2021 року.

Винищувач J-35A

Якщо порівнювати з більш ранньою демонстраційною версією FC-31 і варіантом морського винищувача J-35A, в останнього є електрооптична система наведення і модифікований надзвуковий повітрозабірник.

Поряд із варіантом J-35A, китайські конструктори розробили експортну модель J-35E. Але у морського варіанта J-35 зараз немає міжнародного ринку, оскільки лише деякі країни володіють великими ресурсами, необхідними для військово-морських операцій.

Поки що незрозуміло, коли новий винищувач J-35A з'явиться на озброєнні армії КНР і де їх розмістять. Карл Шустер, колишній директор з операцій американського розвідцентру Тихоокеанського командування, також вважає, що винищувач, ймовірно, призначений для китайського флоту.

"J-35 здійснив перший політ 2021 року, але похідна раннього прототипу може бути готова до випуску вже на початку наступного року", — зазначив Шустер.

За його словами, оновлена версія літака може мати потужніші двигуни.

Нагадаємо, напередодні, 4 листопада, стало відомо про те, що український МіГ-29 завдав удару по позиціях ЗС РФ — скинув 8 бомб GBU-39.

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