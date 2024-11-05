Китай догнал США: после 10 лет разработок создали истребитель J-35A с ракетами HQ-19 (фото)

С появлением J-35A и J-20 Китай становится второй страной после США, у которой есть две версии стелс-истребителей.

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5 ноября 2024 года полковник Ню Вэньбо из Департамента оборудования ВВС Китая подтвердил, что новейший китайский многоцелевой истребитель-невидимка среднего размера J-35A представят во время 15-го Китайского авиасалона 12-17 ноября. Об этом сообщает Xinhua.net.

По словам авиаэксперта Rupprecht_A, также опубликовавшего фото истребителя в соцсети Х, появление этого самолета на AirShow China 2024 в городе Чжухай станет сенсацией. Автор поста отметил, что речь о самолете, о котором говорили на протяжении многих лет.

На днях в официальном аккаунте медиацентра НОАК было опубликовано крыло нового истребителя.

Крыло истребителя J-35A

И только в сентябре прошлого года появились какие-то конкретные сведения об этой версии. Прежде публиковались только размытые и очень маленькие снимки.

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По данным китайского государственного издания, во время авиашоу, приуроченного к 75-й годовщине основания ВВС Китайской народной освободительной армии, наряду со стелс-истребителем J-35A, также впервые представят ракетные системы HQ-19 класса "земля-воздух" и новый ударно-разведывательный БПЛА.

С появлением J-35A и J-20 Китай становится второй страной после США, у которой есть две версии стелс-истребителей. Это экспортный проект Shenyang Aircraft Corporation и Aviation Industry Corporation of China. Прототип J-31 впервые появился в 2012 году и вызвал значительный интерес. Со временем J-31 претерпел множество изменений в конструкции, включая рампы воздухозаборников с прямой стреловидностью и косые вертикальные стабилизаторы.

По данным Army Recognition, эта версия в конечном итоге привлекла внимание НОАК, в частности, добавилось обозначение J-35. Военно-морской вариант впервые поднялся в воздух 29 октября 2021 года.

Истребитель J-35A

Если сравнивать с более ранней демонстрационной версией FC-31 и вариантом морского истребителя J-35A, у последнего есть электрооптическая система наведения и модифицированный сверхзвуковой воздухозаборник.

Наряду с вариантом J-35A, китайские конструкторы разработали экспортную модель J-35E. Но у морского варианта J-35 сейчас нет международного рынка, поскольку лишь немногие страны обладают обширными ресурсами, необходимыми для военно-морских операций.

Пока неясно, когда новый истребитель J-35A появится на вооружении армии КНР и где их разместят. Карл Шустер, бывший директор по операциям американского разведцентра Тихоокеанского командования, также считает, что истребитель, вероятно предназначен для китайского флота.

"J-35 совершил первый полет в 2021 году, но производная раннего прототипа может быть готова к выпуску уже в начале следующего года", — отметил Шустер.

По его словам, у обновленной версии самолета могут быть более мощные двигатели.

Напомним, что накануне, 4 ноября, стало известно о том, что украинский МиГ-29 нанес удар по позициям ВС РФ — сбросил 8 бомб GBU-39.

Также сообщалось о секретах российского Су-57 и технических особенностях, случайно оказавшихся в открытом доступе.