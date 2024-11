Чому винищувачі F-15 EX і F-35 роблять ВПС Ізраїлю непереможними

Парк фронтової авіації ВПС Ізраїлю має передові винищувачі п'ятого покоління F-35 Lightning II, а також нові F-15EX Eagle II. Така комбінація являє собою ударну силу, що дає Ізраїлю значну перевагу в регіоні.

Ізраїльські ВПС, що мають багатий досвід застосування F-15, можуть поповнити свій парк новими винищувачами F-15EX Eagle II. Літак F-15EX, що володіє розширеними можливостями універсального винищувача і "бомбовоза", стане цінним поповненням ізраїльського флоту F-35.

Фокус переклав статтю колишнього офіцера ВПС Крістіана Д. Орра про можливості ізраїльської фронтової авіації, до складу якої входять винищувачі F-15EX і F-35.

У сукупності ці два літаки являють собою ударну силу, яка забезпечить Ізраїлю значну перевагу перед регіональними супротивниками, які не мають літаків п'ятого покоління.

Потенціал дорогого Eagle II для посилення переваги Ізраїлю в повітрі може виправдати інвестиції, тим паче що історія ВПС Ізраїлю багата прикладами успішної адаптації та обслуговування американських літаків.

Чому Ізраїлю потрібен F-15EX на додаток до F-35 на Близькому Сході

F-15EX Eagle II — це, по суті, остання і найкраща версія двомісного F-15E Strike Eagle, який чудовий і як винищувач, і як "бомбовоз", він же штурмовик. Як з гордістю заявляє компанія Boeing на своїй інформаційній сторінці, присвяченій Eagle II, "готовий до бою одразу після сходження з конвеєра, F-15EX — це найдоступніший, найнадійніший і найшвидший спосіб оновити потенціал і розширити можливості парку тактичних винищувачів... Маючи низькі експлуатаційні витрати порівняно з іншими винищувачами, вчетверо більшу бойову навантажувальну потужність та удвічі більші запас пального, дальність і швидкість, F-15EX — сучасне рішення, яке ВПС в усьому світі можуть впровадити у найкоротші строки".

Таким чином, виникає питання: тепер, коли Eagle II нарешті офіційно надійшов на озброєння ВПС США в червні цього року, чи буде він настільки ж хорошим вибором для ВПС Ізраїлю? Моя коротка відповідь — беззастережне "Кен, адоні (Так, сер)!".

Дозвольте розповісти вам, що до чого.

Винищувач F-15EX Фото: National interest

Довгі, щасливі стосунки: історія F-15 на службі ВПС Ізраїлю

Перш за все, йдеться про прецедент. ВПС Ізраїлю (скорочено IAF) і серія F-15, яку вони офіційно перейменували на "Раам [Грім]", мають давні позитивні відносини, починаючи з 1977 року, коли винищувач випускався його початковим виробником — McDonnell Douglas, який у підсумку злився з Boeing у 1997 році.

Згідно з Всесвітнім довідником сучасних військових літаків (WDMMA), IAF мають у своєму розпорядженні загалом 58 F-15, 25 F-15I, 17 F-15C і 16 старих F-15A.

І хоча Eagle — американський бойовий птах, уперше в бою його "окровавили" не американці, а ізраїльтяни. За збігом обставин, а може, й не зовсім, у тому самому бою вперше використовувався винищувач F-16 Fighting Falcon виробництва американських General Dynamics і Lockheed Martin: ідеться про операцію "Опера", вона ж операція "Вавилон" — повітряний удар 1981 року по ядерному реактору Осірак Саддама Хусейна.

Як я вже зазначав в одній із попередніх статей, "7 червня 1981 року було кинуто жереб. О 15:55 того ж дня вісім літаків F-16A ВПС США, кожен з яких ніс по дві некеровані 900-кілограмові бомби Mk-84 (BLU-117) з відкладеним вибухом, у супроводі шести F-15A Eagle, що забезпечують прикриття зверху/винищувальний супровід, вирушили на виконання своєї фатальної місії. Вони злетіли з нині неіснуючої авіабази Еціон на Синайському півострові... 14 із 16 бомб влучили в купол і знищили реактор. Унаслідок удару загинули десять іракських солдатів і один французький інженер... Уся ударна група IAF повернулася до Еціону, абсолютно неушкоджена, о 7-й годині вечора".

Ізраїльський винищувач F-15EX Фото: Вiкiпедiя

Хоча Eagle II, звісно, не дешевий — 97 мільйонів доларів за планер, що, за даними мого колеги з National Interest Гаррісона Касса, становить 359520000 ізраїльських шекелів за поточним курсом, — я вважаю, що ЦАХАЛ має з легкістю собі його дозволити. Зрештою, в Ізраїлю вже є 39 F-35, вартість яких становить 82,5 мільйона доларів, тобто 302,85 мільйона шекелів.

Крім того, Eagle II успадкував безпрецедентний бойовий послужний список своїх предків: непереможне співвідношення збиттів 104:0 у повітряних боях, хоча, чесно кажучи, тільки одне з цих збиттів було здійснено F-15E. До того ж більшість поразок здійснили не американські льотчики на F-15, а, як ви вже здогадалися, ізраїльські на F-15I.

Ідеальне доповнення до F-35 Lightning II

Класичний приклад повторення історії: ізраїльтяни першими застосували в бою F-15 у парі з F-16, і точно так само і Lightning II вже неодноразово успішно використовували в бою в парі з F-35I "Адір".

І точно так само, як ВПС США використовують Eagle II покоління 4,5 як тимчасовий захід для розв'язання проблеми дефіциту виробництва Lockheed F-22 Raptor п'ятого покоління, спричиненого недалекоглядним рішенням тодішнього міністра оборони Боба Гейтса передчасно згорнути цю програму в 2009 році, він може стати чудовим доповненням до програми винищувачів п'ятого покоління "Адiр" для IAF. А оскільки в жодного з найбільших супротивників Ізраїлю — Ірану та Сирії — немає винищувачів п'ятого покоління, тандем F-15EX/F-35 стане для ізраїльтян ще потужнішим засобом підвищення ефективності в перегонах за перевагу в повітрі на Близькому Сході.

Ізраїльський винищувач F-35I Фото: VPK.name

А мінуси будуть?

Ну, є таке маленьке, дріб'язкове питання, як гучні проблеми з безпекою Boeing. Але, бачачи, як IAF вдалося уникнути помилок в експлуатації своїх F-35, які постійно переслідували американські Lightning II, я припускаю, що та сама ізраїльська кмітливість стане в пригоді і для F-15EX, якщо і коли ці бойові літаки будуть придбані.

Про автора

Крістіан Д. Орр — колишній офіцер ВПС, співробітник федеральних правоохоронних органів і приватний військовий підрядник (працював в Іраку, Об'єднаних Арабських Еміратах, Косові, Японії, Німеччині та Пентагоні). Кріс здобув ступінь бакалавра в галузі міжнародних відносин в Університеті Південної Каліфорнії (USC) і ступінь магістра в галузі розвідки (з ухилом у вивчення тероризму) в Американському військовому університеті (AMU). Він також публікувався в журналах The Daily Torch і The Journal of Intelligence and Cyber Security.