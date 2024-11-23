Костюми від осколків та тепловізорів: в Міноборони анонсували нові розробки, зокрема для жінок

В речовому забезпеченні українських захисників будуть дуже великі зміни, а до уваги взяли побажання бійців "з полів". кажуть в Міноборони.

В Силах оборони впроваджують нові розробки у речовому забезпеченні та зразки одягу й захисту, які розробляють для жінок. Про це розповів начальник Центрального управління розвитку матеріального забезпечення Міноборони України підполковник Максим Кайола під час SMALL TALK.

За його словами, в речовому забезпеченні українських захисників будуть дуже великі зміни, а до уваги взяли побажання бійців "з полів".

"У них є запити щодо створення нормальних штанів із вмонтованими наколінниками. Сорочка бойова буде з тканини "Coolmax" для відведення вологи. Зараз плідно працюємо над засобами індивідуального захисту, такими як бронежилет, каски. У нас вже розроблено і впроваджено 8 зразків бронежилетів і 8 зразків касок", — розповів Максим Кайола.

Він додав, що в розробці перебуває "спеціальний балістичний костюм", який захищатиме українських воїнів від осколків. Також в розробці "тент універсальний" і "костюм спеціальний для забезпечення захисту від тепловізійних систем".

"Також ми розробляємо зараз жіночий бронежилет. Це дуже важливо, тому що антропометричні дані жінок треба враховувати. Це обов’язково, щоб він був трошки легший, добре сидів. Щоб жінка могла виконувати, як військовослужбовець, свої завдання", — сказав Максим Кайола.

Наразі розроблено "костюм літній спеціальний" для жінок з вимогами по їхній фігурі. Цей костюм вже закупили, він є на складах, уже видається. Зараз управління працює над натільною білизною для прохолодної та холодної зими, зимовими курткою і штанами.

Нагадаємо, що у ГУР підтвердили розробку РФ документу з поділом України. Цей документ був підготовлений в Міноборони та Генштабі ЗС РФ і розроблений на період 2026-2035 рік з перспективою до 2045 року.