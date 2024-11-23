Костюмы от осколков и тепловизоров: в Минобороны анонсировали новые разработки, в частности для женщин

В вещевом обеспечении украинских защитников будут очень большие изменения, а во внимание приняли пожелания бойцов "с полей". говорят в Минобороны.

В Силах обороны внедряют новые разработки в вещевом обеспечении и образцы одежды и защиты, которые разрабатывают для женщин. Об этом рассказал начальник Центрального управления развития материального обеспечения Минобороны Украины подполковник Максим Кайола во время SMALL TALK.

По его словам, в вещевом обеспечении украинских защитников будут очень большие изменения, а во внимание приняли пожелания бойцов "с полей".

"У них есть запросы по созданию нормальных штанов с вмонтированными наколенниками. Рубашка боевая будет из ткани "Coolmax" для отвода влаги. Сейчас плодотворно работаем над средствами индивидуальной защиты, такими как бронежилет, каски. У нас уже разработано и внедрено 8 образцов бронежилетов и 8 образцов касок", — рассказал Максим Кайола.

Он добавил, что в разработке находится "специальный баллистический костюм", который будет защищать украинских воинов от осколков. Также в разработке "тент универсальный" и "костюм специальный для обеспечения защиты от тепловизионных систем".

"Также мы разрабатываем сейчас женский бронежилет. Это очень важно, потому что антропометрические данные женщин надо учитывать. Это обязательно, чтобы он был немножко легче, хорошо сидел. Чтобы женщина могла выполнять, как военнослужащий, свои задачи", — сказал Максим Кайола.

Сейчас разработан "костюм летний специальный" для женщин с требованиями по их фигуре. Этот костюм уже закупили, он есть на складах, уже выдается. Сейчас управление работает над нательным бельем для прохладной и холодной зимы, зимними курткой и брюками.

Напомним, что в ГУР подтвердили разработку РФ документа с разделением Украины. Этот документ был подготовлен в Минобороны и Генштабе ВС РФ и разработан на период 2026-2035 год с перспективой до 2045 года.