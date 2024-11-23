В Малі місцеві бойовики влаштували засідку на колону "вагнерівців", багато загиблих

"Аль-Каїда" заявила про знищення найманців ПВК "Вагнера" та виклала в мережу захоплені ними зброю, боєприпаси та екіпірування, зокрема з емблемами ПВК.

Бойовики Аль-Каїди в Малі влаштували засідку на конвой ПВК "Вагнер" на півдні Республіки Малі. Про це повідомив Вассім Наср, журналіст FRANCE24, який спеціалізується на африканських справах.

Зазначається, що напад стався між містами Бандіагара та Джігібомбо в Малі 22 листопада 2024 року.

"Аль-Каїда" заявила про знищення 6 найманців ПВК "Вагнера". На фотографіях, які ісламісти викладають у мережу, видно захоплені ними зброю, боєприпаси та екіпірування, зокрема з емблемами ПВК.

У Малі найманці ПВК "Вагнер" діють у складі урядових військ. Влада Малі називає їх військовими інструкторами.

Нагадаємо, що 28 липня в Малі колона найманців ПВК "Вагнер" потрапила в засідку повстанців-туарегів. Їм вдалося розбити колону бронетехніки та підбити вертоліт, який намагався прикрити бойовиків. Унаслідок зіткнення загинули щонайменше 20 вагнерівців, серед яких автор телеграм-каналу Grey Zone

Також повідомлялося, що в Африці виникла нова військова коаліція – Еритрея, Єгипет та Сомалі проти Ефіопії. Ефіопія групує бронетехніку на кордоні із Сомалі, а невизнана держава Сомаліленд надала ефіопам вихід до моря — цілий порт на березі Аденської затоки.