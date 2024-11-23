В Мали местные боевики устроили засаду на колонну "вагнеровцев", много погибших

"Аль-Каида" заявила об уничтожении наемников ЧВК "Вагнера" и выложила в сеть захваченные ими оружие, боеприпасы и экипировку, в частности с эмблемами ЧВК.

Боевики Аль-Каиды в Мали устроили засаду на конвой ЧВК "Вагнер" на юге Республики Мали. Об этом сообщил Васим Наср, журналист FRANCE24, который специализируется на африканских делах.

Отмечается, что нападение произошло между городами Бандиагара и Джигибомбо в Мали 22 ноября 2024 года.

"Аль-Каида" заявила об уничтожении 6 наемников ЧВК "Вагнера". На фотографиях, которые исламисты выкладывают в сеть, видно захваченные ими оружие, боеприпасы и экипировку, в том числе с эмблемами ЧВК.

В Мали наемники ЧВК "Вагнер" действуют в составе правительственных войск. Власти Мали называют их военными инструкторами.

Напомним, что 28 июля в Мали колонна наемников ЧВК "Вагнер" попала в засаду повстанцев-туарегов. Им удалось разбить колонну бронетехники и подбить вертолет, который пытался прикрыть боевиков. В результате столкновения погибли по меньшей мере 20 вагнеровцев, среди которых автор телеграм-канала Grey Zone

Также сообщалось, что в Африке возникла новая военная коалиция - Эритрея, Египет и Сомали против Эфиопии. Эфиопия группирует бронетехнику на границе с Сомали, а непризнанное государство Сомалиленд предоставило эфиопам выход к морю — целый порт на берегу Аденского залива.